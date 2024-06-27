紐約華人青年 中央公園燭光悼念六四

一群華人青年日前在中央公園舉行小型活動悼念「六四」屠殺死難者。(記者許君達／攝影)

在2024年「六四 」屠殺紀念日當晚，一群華裔 青年聚集在位於中央公園內的劉曉波紀念長椅處，進行自發的燭光悼念活動；參與者表示，對於沒有親歷過的青年來說，「六四」除了是對極權的反抗精神傳承下去的象徵外，也許可以通過與自身經歷相結合的思考，為這一悲劇事件賦予新的精神價值。

當日的活動內容較為簡單，參與者用蠟燭在長椅前的地面上擺出「8964」的造型，並合唱紀念歌曲「自由花」，以紀念「六四」屠殺中的死難者。在公園內散步的附近社區居民Pamela和Norma在詢問活動目的後表示，當年他們在美國新聞中看到發生在北京的那場悲劇時，心都碎了，如今多年過去，這個創傷依舊留在他們的心裡，卻已很久沒有聽到別人提起，他們對在場的青年表達感激，「感謝你們讓我們重新想起那段歷史」。

生於1991年的董澤華，在2019年「六四」30周年時，曾與友人身著黑色文化衫進入天安門 廣場表達紀念，還在廣場現場採訪外國遊客，詢問他們是否知道這起悲劇，隨後他們當場被抓捕判刑，關押了七個月才重獲自由；他表示，民主的爭取，不在於人多聲大，而在於堅持，雖當日的活動聲勢不夠壯大，但看到有年輕朋友願意付出時間來表達自己的悼念，他很開心。

生於1989年的歷史愛好者曉明表示，「六四」並非一次深刻的精神轉折，而是中共建政後搞出的種種人間慘劇，「六四只是其中之一」。他表示，在整個民主運動的過程中，學生的勇氣和工人、市民積極參與的正氣等，都足夠波瀾壯闊，對年輕一代人來說，「六四」值得繼續紀念，但其意義也許可以跳出以往的「冷戰敘事」，去尋找一些更能與當下發生聯繫的切入點。