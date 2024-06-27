六一兒童嘉年華落幕 ACC謝義工 100多人獲傑出獎

亞裔社區中心舉辦答謝會，感謝籌辦兒童嘉年華的義工們。(ACC提供)

布碌崙 (布魯克林)亞裔 社區中心(ACC)日前在國際兒童節當天舉辦的「首屆六一兒童嘉年華」活動圓滿落幕，受到各界讚譽；為感謝義工們對該活動的精心籌備和付出，ACC近期舉辦了答謝會，向100多名義工頒發傑出義工獎。

今年六一兒童節當天，ACC在鄰近8大道的艾力信公園(Leif Ericson Park)推出了「首屆六一兒童嘉年華」，吸引超過數千名孩童和家長參與了這次盛典，當日現場活動豐富多彩，不僅有文藝表演、魔術秀和小丑演出等，還有孩子們喜愛的大型充氣遊樂屋、臉部彩繪、拔河比賽、寵物 喂養、釣魚、吹泡泡等遊戲項目，給孩子們留下難忘的歡樂回憶。

在活動之後，亞裔社區中心近期也舉行答謝會。創辦人林寶珍表示，活動的成功離不開所有義工的付出，必須對他們表示感謝和讚揚；她指出，為了辦好這屆活動，主要以青少年學生為主的義工團隊分成多個小組，大家各司其職，密切合作。而在答謝會上這些孩子也總結各自的經驗，提出建議和想法，希望往後辦的活動可以更好。

出席了答謝宴的市議員莊文怡，向義工們頒發了獎狀，感謝他們對活動做出的貢獻。她認為，孩子的領導能力在活動中得到了鍛鍊，也培養他們從小服務社區的理念；她同時也感謝ACC為社區推出如此優秀的活動，令孩童們度過了美好的節日。

在答謝會上，14歲的華裔義工少年Eric Jiang獲頒特別傑出義工獎，並被獎勵12堂免費的國際象棋課。據林寶珍介紹，Eric是一個主動積極的義工，總是早來晚走，其父親在餐館打工、媽媽在家照顧三個孩子，儘管Eric十分喜歡國際象棋，但受家庭條件限制一直沒能報名，為此ACC在向他頒發傑出義工獎時，也獎勵他上免費的國際象棋課，幫助他實現自己的願望。

當天的答謝會十分熱鬧，有自助餐、燒烤、KTV以及孩子們自發登台的才藝表演展示，大家共同期待明年的兒童嘉年華愈辦愈精采。