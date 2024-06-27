史泰登島華裔高中生甄友偉 榮獲國會獎金獎

史島高中生甄友偉榮獲國會獎金獎。(取自甄友偉個人網站)

史泰登島國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前為榮獲國會獎(Congressional Award)和特例獨立基金會獎學金(Maverick Foundation Scholarship)的九名青年頒發了獎章和證書，其中兩名來自史島的青年榮獲國會獎金獎，其中一人是就讀於史島科技高中(Staten Island Technical High School)的高年級華生甄友偉(Youwei Zhen)。

據悉，國會獎設立於1979年，表彰在義工服務、品格發展、健身和探索方面取得成就的年輕人，這是美國國會授予平民青年的最高榮譽，該獎項由國會參眾兩會共同發起，相關法案由最初的總統卡特(Jimmy Carter)，到之後總統雷根(Ronald Reagan)、布希(George H.W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)、小布希 (George W. Bush)、歐巴馬(Barack Obama)和川普(Donald Trump)都簽署過該法案；國會獎面向全美14至24歲的青年，無論其能力、環境或社會經濟地位，獲獎者將得到金銀銅牌、證書和獎章。

而此次榮獲國會獎金獎的甄友偉是一名電腦高手，也是一名創業者，2022年，甄友偉還是高中二年級學生的時候，就參加了由史島商會(Staten Island Chamber of Commerce)舉辦的青年企業家學院(Young Entrepreneurs Academy ，簡稱YEA)，並在結業時向投資專家推介自己的商業計畫。

他的項目最終在一眾創業者之間脫穎而出，如今命名為「PrivacySavior」，是一家銷售電子設備的公司，產品為保護用戶隱私的電子設備；當入侵者在用戶的電腦附近時，應用程序和文件就會最小化並隱藏起來，使入侵者無法看到，從而對個人隱私的保護起到作用。

2024年，甄友偉為學校開發了人工智能平台SammyGPT，之所以取名Sammy，是因為該校的吉祥物就是海鷗Sammy；該平台可通過使用ChatGPT檢測 抄襲，讓學生和家長在這個平台上，諮詢有關學校課外活動、入學流程、課程和校曆等問題，並提供反饋和意見。SammyGPT的使用者表示，這個平台明顯減少了抄襲現象，並提高了教師的工作效率。