我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

史泰登島華裔高中生甄友偉 榮獲國會獎金獎

記者胡聲橋／紐約報導
史島高中生甄友偉榮獲國會獎金獎。(取自甄友偉個人網站)
史島高中生甄友偉榮獲國會獎金獎。(取自甄友偉個人網站)

史泰登島國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前為榮獲國會獎(Congressional Award)和特例獨立基金會獎學金(Maverick Foundation Scholarship)的九名青年頒發了獎章和證書，其中兩名來自史島的青年榮獲國會獎金獎，其中一人是就讀於史島科技高中(Staten Island Technical High School)的高年級華生甄友偉(Youwei Zhen)。

據悉，國會獎設立於1979年，表彰在義工服務、品格發展、健身和探索方面取得成就的年輕人，這是美國國會授予平民青年的最高榮譽，該獎項由國會參眾兩會共同發起，相關法案由最初的總統卡特(Jimmy Carter)，到之後總統雷根(Ronald Reagan)、布希(George H.W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)、小布希(George W. Bush)、歐巴馬(Barack Obama)和川普(Donald Trump)都簽署過該法案；國會獎面向全美14至24歲的青年，無論其能力、環境或社會經濟地位，獲獎者將得到金銀銅牌、證書和獎章。

而此次榮獲國會獎金獎的甄友偉是一名電腦高手，也是一名創業者，2022年，甄友偉還是高中二年級學生的時候，就參加了由史島商會(Staten Island Chamber of Commerce)舉辦的青年企業家學院(Young Entrepreneurs Academy ，簡稱YEA)，並在結業時向投資專家推介自己的商業計畫。

他的項目最終在一眾創業者之間脫穎而出，如今命名為「PrivacySavior」，是一家銷售電子設備的公司，產品為保護用戶隱私的電子設備；當入侵者在用戶的電腦附近時，應用程序和文件就會最小化並隱藏起來，使入侵者無法看到，從而對個人隱私的保護起到作用。

2024年，甄友偉為學校開發了人工智能平台SammyGPT，之所以取名Sammy，是因為該校的吉祥物就是海鷗Sammy；該平台可通過使用ChatGPT檢測抄襲，讓學生和家長在這個平台上，諮詢有關學校課外活動、入學流程、課程和校曆等問題，並提供反饋和意見。SammyGPT的使用者表示，這個平台明顯減少了抄襲現象，並提高了教師的工作效率。

小布希 檢測 眾議員

上一則

紐約華人青年 中央公園燭光悼念六四

下一則

六一兒童嘉年華落幕 ACC謝義工 100多人獲傑出獎

延伸閱讀

肯亞人闖國會反加稅示威增至23死 總統撤回法案

肯亞人闖國會反加稅示威增至23死 總統撤回法案
國稅局統計：這個報稅季打電話向IRS求助僅31%撥通

國稅局統計：這個報稅季打電話向IRS求助僅31%撥通
新聞眼／監院查弊無能 釋憲法理漏洞百出

新聞眼／監院查弊無能 釋憲法理漏洞百出
中美韓協會舉行社區會議 賓州國會眾議員布萊恩應邀出席

中美韓協會舉行社區會議 賓州國會眾議員布萊恩應邀出席

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
12歲的巴里今秋將入讀紐約大學。(截取自ABC7YouTube)

長島高中最年輕畢業生 12歲亞裔今秋進紐約大學

2024-06-19 14:54
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？