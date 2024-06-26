紐約客談╱大麻合法化 合法大麻店卻難尋

紐約州娛樂大麻合法化 之後，非法大麻店如雨後春筍般大量出現，並伴隨一系列犯罪問題，儘管紐約市 對非法大麻店採取了集中打擊行動，可非法大麻店還是有增無減；為什麼非法大麻店多？因為合法大麻店少。當前僅有幾家合法大麻店，偌大一個布碌崙 (布魯克林)目前只有一家，如果將合法大麻看做生意，那現在絕對遠遠供不應求。

近日，國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)和布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)三位布碌崙南區的民選官員組織集會，抗議在貝瑞吉開設一家合法大麻店；實際上，這個合法大麻店的動議已在第十社區委員會遭到否決，這種抗議又為大麻店染上了政治色彩，使大麻成為兩黨爭鬥的一個政治籌碼，這就使合法大麻店更難以設立。

以貝瑞吉這家擬建的大麻店為例，雖然地址滿足方圓500呎內沒有學校、方圓200呎內沒有宗教場所的條件和要求，但仍遭到居民的強烈反對；他們指出，距離大麻店不到500呎處有一家幼兒園，雖嚴格來說不是學校，但也會有學生出沒。

華社現在普遍對大麻持保守態度，合法大麻店如果想放到華社周圍，肯定也會遭到極其強烈的反對，「大麻也是毒品」、「保護我們的兒童」都是可以想像得到的口號。

大麻合法化肯定是得到了紐約州大多數居民的同意才成為法律的，但到了建合法大麻店的時候，大家仍不太願意把大麻店開在自家住宅旁邊，畢竟就算是合法的大麻店也會帶來各種潛在問題；或許，除了那幾家大張旗鼓開張的合法大麻點之外，紐約市合法大麻的第一批據點註定將出現在偏僻角落之處？