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史島咖啡店夜火 波及亞裔武術館

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島一間咖啡館日前晚間傳出火警。(取自Citizen截圖)
史泰登島一間咖啡館日前晚間傳出火警。(取自Citizen截圖)

史泰登島北灘一處商業區日前晚間發生一起火災，火勢相信從一間咖啡店開始起火，不久後延燒至隔壁一家由亞裔經營的武術館，最終兩家店面都被部分燒毀，幸無導致人員傷亡；市消防局目前已介入調查，尚未確定失火原因。

消息指出，市消防局日前晚間接到報警電話，表示位於北灘Manor Rd交Utter大道的一間咖啡館「The Island Coffee Shop」傳出火警；該店鋪的面積約有5000平方呎，當局共出動了12個消防隊、60名消防員到場救火，經過一番努力，最終在晚上11時20分左右將火勢控制下來。

除咖啡店被燒毀外，隔壁的一間武術學校「Double Dragon Martial Arts Academy」也受到波及，店面的玻璃門窗被急著救火的消防員砸碎；由於火災發生時是夜間時分，店內都已沒人，未導致人員受傷，但起火原因仍在調查中。市消防局目前已封鎖這兩間店面，暫未透露何時將再開放，但考量到安全因素，呼籲業者先不要返回現場收拾東西。

根據網路資料，該武術學校由名為Val的亞裔男子經營，他曾是美國海軍士兵、聯邦調查局(FBI)的探員等，精通泰拳、跆拳道、柔道等武術；其學院的學生以非亞裔為主，除提供各種武術課程外，還提供孩童夏令營項目，但預計火災令武術館的經營受到影響，目前在谷歌網頁上已顯示歇業的消息。

亞裔 咖啡 史泰登島

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