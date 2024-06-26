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曼哈頓市民協力擒搶匪 非裔男逃入死胡同就逮

記者范航瑜／紐約報導
該男子據推測可能未成年，警察發現他還戴著電子腳鐐，可見是慣犯。(于金山提供)
該男子據推測可能未成年，警察發現他還戴著電子腳鐐，可見是慣犯。(于金山提供)

曼哈頓大橋下科西街(Forsyth St)一名華人攤販25日中午擺攤時遭一名非洲裔男子搶劫，搶匪在逃跑過程中誤入孔子大廈旁的死胡同，被市民包圍擒獲，移交法辦；附近居民表示，該區域搶劫頻發，近一周幾乎每天發生。

事發時間為中午12時左右，經營廚具攤的老闆瞿女士正蹲在地上擺攤，一名非洲裔男子突然從後面偷襲，解開了她的腰包保險扣，將包一把扯下後撒腿逃跑；瞿女士和丈夫陳先生立刻追了上去，同時大聲高呼，當兩人追到容閎小學附近時，正在交談的州眾議會第65選區民主黨領袖于金山與孔廈的工頭Rafael Ayala聽到了叫聲，立刻意識到有搶劫，兩人隨即加入了追趕的隊伍。

搶匪一路跑向包厘街(Bowery)，途中嘗試躲進孔廈樓內，然而當時正值投票初選，人流密集，搶匪見狀不得不折返出來，最終跑進了旁邊一條小巷；Ayala後來表示，一看到搶匪跑進小巷，就知道是死路一條，因為這條路是死胡同，通往容閎小學的後門有鐵門阻擋，「只能說我們很幸運，他要是選了另外一條路，我們很可能追不上。」

搶匪跑進死胡同，該路通往容閎小學的後門有鐵門阻隔。(記者范航瑜／攝影)
搶匪跑進死胡同，該路通往容閎小學的後門有鐵門阻隔。(記者范航瑜／攝影)

搶匪眼看著無路可逃，只好將包扔在了地上，眾人見他沒有武器，一擁上前將其擒獲，同時于金山通知了孔子大廈的警衛報警；該男子推測可能是未成年，警察發現他還戴著電子腳鐐，可見是慣犯，「他看起來就跟我孩子差不多大，卻跑出來搶劫」，Ayala表示感到可悲。

瞿女士一分不少地追回了財物，她表示，這一帶搶劫事件頻發，但最近尤為猖獗，「今天不抓住他們，明天肯定還會來」；隔壁賣螃蟹的女士也表示，就在兩天前，自己放在褲兜裡的錢也被搶，損失300多元，針對當日的搶劫事件，該女士表示有目擊到四個同夥，警方則表示同夥至少有五個，包括一名女子。

「警方稱犯罪率下降，但我們大眾並沒有實感」，于金山說，許多居民指責警察沒有辦事，他認為警察也是心有餘而力不足，「司法改革的結果是增加犯罪，警察只能抓了又放」，相當無奈；對於Ayala追捕搶匪的英勇表現，于金山表示之後將為其頒獎表彰。

附近居民表示，該區域近一周幾乎每天都有搶劫事件。(記者范航瑜／攝影)
附近居民表示，該區域近一周幾乎每天都有搶劫事件。(記者范航瑜／攝影)
事發時，經營廚具攤的老闆瞿女士正蹲在地上擺攤。(記者范航瑜／攝影)
事發時，經營廚具攤的老闆瞿女士正蹲在地上擺攤。(記者范航瑜／攝影)

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