8大道非法擺攤亂象 市警高層視察：不會採鐵腕手段

市警總局巡邏服務部副督察威廉姆斯巡查8大道非法擺攤現象。(記者胡聲橋 / 攝影)

市警總局巡邏服務部(Patrol Services Bureau)副督察(Deputy Inspector)威廉姆斯(Maurice Williams)25日上午冒著高溫，視察了布碌崙 (布魯克林)華裔聚居的8大道 ，尤其關注當地惡名昭彰的非法攤販問題；他表示將以循序漸進的態度和方式，處理這個亂象。

8大道非法攤販問題存在已久，更因新冠疫情 導致問題加劇，也引起了社區人士的高度關注；據悉，以市清潔局為首的多個政府部門，都對8大道的非法攤販有執法權，市警總局只是其中的執法部門，威廉姆斯強調，警方會積極配合其他執法部門協作，不過也透露，警方的執法重點會放在賣假貨的攤販上。

威廉姆斯當日沿著8大道巡查了街頭攤販的情況，還向幾個攤販詢問一些問題，他表示，若警察在街頭遇到非法攤販，通常會以教育和提醒的態度對待，比如告知他們所占據的位置太大、必須有營業執照才能在街頭設攤等；如果巡警一而再、再而三看到同一個非法攤販，則會考慮開罰單或採取進一步措施。

威廉姆斯說，他清楚這些非法攤販也只不過是為了謀生，所以不會向他們採取「鐵腕手段」，他也說，這些攤販也只不過是沒有執照而已，並無構成刑事犯罪；不過，8大道的擺攤問題終究是引人關注的民生問題，他傾向於採取一種持續執法、加上教育的長期做法，讓攤販了解如何獲得執照、明白合法和違法的規格，並通過懲罰措施，慢慢使街頭攤販變得規範起來。

隨著夏日的來臨，街頭的非法攤販日益增多，在清潔、健康等方面引發問題的可能性也在不斷增加，威廉姆斯說這也是他這次到8大道視察的主要原因，他會建議總局增派更多警力到8大道巡邏。

本報記者在8大道後來遇到一位在街頭販賣家居生活用品的陳姓中年女性，似乎察覺到先前的騷動，她詢問是否執法人員馬上就來；在得到否定的答案後，該名女子表示，今年她街頭擺攤已兩次被執法人員沒收，但為了生計別無他法，即使貨攤被抄也必須出攤賺錢。