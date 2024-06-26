華裔釀酒師艾桐 研發可以搭中餐的葡萄酒

查看葡萄的艾桐。(艾桐提供)

當父母買下位於加利福尼亞州Napa Valley的鄧肯山(Duncan Peak)葡萄酒莊的時候，當年只有18歲的艾桐從未想過，有一天自己將成為這個酒莊的經營者和釀酒師，她自然而然以為，這項重任一定會落在年長她八歲的哥哥肩上；然而十年後，艾桐帶著她主導釀造的酒，來到紐約曼哈頓的華美協進社(China Institute)品酒活動上，與東岸的華人 共同分享、品味美酒。

在艾桐父母於2014年買下酒莊不久後，艾桐的哥哥選擇回國結婚，偌大的鄧肯山莊園也隨即被租了出去；在她父母的建議下，艾桐進入了戴維斯加州大學 (UC Davis)，就讀葡萄酒釀造專業，雖是父母為她決定的專業，艾桐卻在學習過程中，被葡萄酒釀造這一精密的藝術深深吸引住。

她表示，氣候、土壤、葡萄種類、發酵時間等無數的細節，都有可能影響最終釀造出來的葡萄酒風味，「每一年的酒，每一瓶酒，甚至是你喝到的每一口酒都可以是不同的」；她說，這樣精妙又流動的釀造過程，不斷為自己帶來驚喜和趣味。

據悉，就讀這項專業的華人，特別是女性少之又少，但艾桐卻沒有因此卻步；她記得有次在課堂上，老師提到亞洲女性其實天生具有最豐富敏感的味蕾，這一句話為艾桐帶來了前所未有的鼓勵和信心，也就是那天之後，她提交了自己第一份在酒莊的實習申請。

此後的三年間，艾桐輾轉於不同的酒莊，學習葡萄種植與葡萄酒的釀造，甚至為了多一份實習經歷而遠赴澳洲 ，「也就是在實習的過程中，我感受到男女的體力確實是在裝桶、搬運這樣的環節裡有所差異，但女性更具有細心和耐心，這也是不同的優勢。」

如今的艾桐努力從加州在全美推廣鄧肯山莊釀造的葡萄酒，作為來自四川成都的川妹子，她也會特意研發適合搭配中餐的葡萄酒，甚至是適合搭配川菜的氣泡酒；她說，葡萄酒是從歐洲開始的，老一輩的釀酒師絕大部分都是白人男性，但她嚮往帶來變革，也很榮幸成為了推動變革的一部分。