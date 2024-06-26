布碌崙9人排球賽 10多支華人隊伍切磋球技、千人到場觀戰

第九屆布碌崙九人排球邀請賽展開激烈的爭奪。(記者胡聲橋／攝影)

由紐約布碌崙 (布鲁克林)華人 排球協會主辦，紐約華人文娛體育總會、松柏之家社區服務中心協辦的第九屆布碌崙「紐約家電杯」九人排球賽日前在日落公園舉行；十多支男女球隊經激烈角逐，最終由四九隊、舊金山 體校隊和龍旺隊分別獲得男子青年組、中年組和元老組冠軍，女子組桂冠則由布碌崙排協隊奪得。

本屆邀請賽從早上9時開始在8大道周邊的三個球場同時進行，儘管當日出現少見的酷暑天氣，體感溫度達到華氏100度，但運動員們仍奮勇拚搏，力爭好成績，義工們也為保證比賽順利而忙前忙後、不辭辛勞；當日共吸引數千名球迷到場觀戰。

布碌崙華人排球協會會長梅毅超說，台山是排球之鄉，台山人更是把這項運動傳播到了世界各地，他很榮幸能與大家合作，共同舉辦這次賽事，希望美國華社的排球文化能世代傳承；紐約華體會會長趙立衍則對賽事的贊助方、支持者表示由衷感謝，一直支持布碌崙華社文體活動的松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀表示，排球是聯繫當地多個社區、乃至美國華社的重要紐帶之一，祝大家玩得開心。

第九屆布碌崙九人排球邀請賽開球儀式。(記者胡聲橋／攝影)

當日州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳均參加了開球儀式，曲怡文表示，九人排球賽是美國華社獨特的運動文化，希望這一傳統能發揚光大；鄭永佳則說，排球比賽代表的是奮勇爭先和頑強搏鬥的精神，希望整個華社都能體現出這種精神風貌，從而開創一個新時代。

經過激烈的角逐，最終四九隊奪得男子青年組冠軍、亞軍是芝加哥隊、季軍是南加州隊，男子中年組由舊金山體校隊奪得、校聯A隊屈居亞軍、波士頓隊獲得季軍，男子元老組的冠軍則由龍旺隊奪得、第二、第三名分別是中美隊和芝加哥隊；女子組冠軍花落布碌崙排協隊、廣海隊獲得亞軍、季軍由華體會隊贏得。

賽事結束當晚，主辦方在新鳳凰城海鮮大酒樓舉行了頒獎典禮和答謝宴會，眾多布碌崙華社代表和本次賽事的贊助機構，都出席了當晚的活動。