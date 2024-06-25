尹導涉選舉欺詐 恐衝擊選情

華裔民主黨州眾議員參選人尹導涉選舉欺詐事件繼續發酵。(本報檔案照)

今(25)日為紐約初選投票日，被爆出涉選舉欺詐的紐約州眾議會第40選區參選人尹導，其選情將成為關注的焦點之一；據紐約時報 的調查報導指，除冒用他人姓名為自己籌集小額捐款外，他還涉及偽造簽名和「誠意信」(good-faith letters)，以達到個人目的。

尹導將在今日的選舉中面臨尋求連任的金兌錫(Ron Kim)、以及另一名挑戰者陳熠，但近期有關他涉嫌選舉欺詐的風波一直沒有停息，預計將對選情帶來影響；他被指冒用他人姓名為自己籌集小額捐款，以獲得市競選財務委員會的公共匹配資金。

紐約時報24日再次發表文章，就尹導事件指出，其通過偽造簽名和「誠意信」，在競選活動中為自己謀利；據悉，在尹導提交的近300張捐款卡中，只有9張卡按照規定填寫了捐款人的電話號碼或電子郵件地址，由於不合規，州競選財務委員會起初拒絕了大部分與現金捐款掛鉤的匹配資金。

不過4月份，該委員會給了尹導一個機會，允許他提交「誠意信」的副本，證明他試圖從捐款者那裡獲得缺失的信息；之後尹導很快就獲得了16多萬元的匹配競選資金，在今年州眾議員參選人中排在第八位。

尹導所獲得的捐款有大量的小額捐款，其中大部分是現金，這讓他在獲得匹配資金方面有很大的優勢，不過最新調查發現，在尹導所謂的現金捐贈者中，有19人表示不認識他或沒給過他錢；此後，又有七位所謂的現金捐贈者表示沒給尹導捐過錢，這當中至少有13張捐款卡上的簽名是偽造的。

不僅如此，參選人的捐款大多通過在線籌款平台、信用卡 或支票 獲得，但尹導的捐款有一半以上是以現金這種最不容易追蹤的形式收到的，在今年所有獲得匹配資金的參選人中比例最高；紀錄顯示尹導已經花掉了10萬5000元，其中大約有1萬元用於支付信用卡，且沒有按照規定描述購買的商品，另外地圖顯示尹導的競選辦公室地址是皇后區的一處遊戲廳，他後來解釋說地址錯了，現在沒有競選辦公室。

根據州競選法規，參選人如果向競選財務委員會提供虛假信息，可能面臨最高1萬5000元的罰款並放棄所有公共匹配資金，同時移交執法機構調查。