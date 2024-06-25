童小苓劇坊西戲中演 「呼嘯山莊」周日登場

童小苓劇坊將在6月30日(周日)於法拉盛印度 宮，為觀眾帶來從英國經典電影和小說「呼嘯山莊」改編的京劇 版本演出；本次表演為劇坊本年度的第三場演出，一改從前的傳統劇目，這也是繼2019年首創西戲中演「亂世佳人」之後的第二個原創作品。

為了更有效地向西方觀眾介紹和推廣國粹京劇，童小苓劇坊和梨花頌的作者翁思再大膽嘗試把西方家喻戶曉的故事，用京劇的表演方式演繹出來，讓觀眾在熟悉故事情節的條件下欣賞京劇的一招一式、唱念做打、厚底水袖、以及服裝頭飾等。

2019年的「亂世佳人」上演後受到了美中觀眾的一致好評，都說戲看得懂、表演有特色，觀眾的肯定也讓童小苓劇坊對西戲中演這個創意有了更大的信心；「呼嘯山莊」的籌備計畫受到新冠影響而停擺幾年，今年在當年原班創作人員和位於紐約的藝術家們的努下，終於要與大眾見面。

童小苓劇坊表示，「呼嘯山莊」的創作組是個了不起的藝術團體，除著名劇作家翁思再作為編劇外，音樂設計是著名的上海京劇院陳磊；主要演員是紐約觀眾相當熟悉喜愛的上海京劇院著名楊派老生李軍、紐約著名演員于向偉、單竫、翟憲忠、梁艷等。

為了能打動觀眾，團隊們動了不少腦筋，旨在讓全劇高潮不斷，同時加入了LED背景設計，將讓觀眾感到耳目一新、深入其境。

童小苓劇坊開創18年來，志於傳承京劇，傳承京劇大師童芷苓的藝術和精神；童芷苓一生 追求藝術，勇於創新、緊跟時代，所開啟的「西戲中演」，也是繼承她勇於創新、勇於探索和實踐的挑戰精神，希望這次演出能給紐約，給北美的京劇觀眾帶來一個驚喜和享受。