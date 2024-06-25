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林莉莎籌款餐會 華裔民選代表站台

記者尤昱程／紐約報導
林莉莎籌款餐會。(記者尤昱程／攝影)
林莉莎籌款餐會。(記者尤昱程／攝影)

長島納蘇郡第五選區州參議員華裔參選人林莉莎(Lisa Lin)，近期在法拉盛舉行籌款餐會，多位華裔民選官員、社區和工商界知名人士近700人出席，表達對林莉莎政綱的支持，將為其競選出力。

祖籍為中國浙江溫州市的林莉莎，畢業於聖若望大學(St. John's University)法學院，過去十年主要從事公共服務工作；她目前的工作職務是負責監管一個律師團隊，每年處理超過3萬件刑事案件，並在其中扮演關鍵的角色。

林莉莎表示，她將竭力推動政綱內容，確保每個孩子都能獲得優質教育，使家庭能夠在安全且負擔得起的環境中生活，並為工作家庭提供更多資源和機會；此外她也承諾捍衛女性的權利和選擇、推動可持續發展和環保政策、為老年人提供更好的健康和生活保障、並為小商家創造更有利的經營環境。

籌款餐會上有許多華裔民選官員前來站台，包括國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸以及市議員黃敏儀等人，孟昭文表示，提升亞裔在政壇的影響力是她一直以來的目標之一，她相信林莉莎的當選將為亞裔社區帶來更多的代表性和發言權；劉醇逸和黃敏儀也強調了支持林莉莎的重要性，表示她的領導力和奉獻精神將為紐約州帶來積極的改變。

當天，美國浙江溫州工商總會會長管克忠呼籲華人及眾多僑團支持林莉莎，讓她代表亞裔發聲，其他出席的社團還包括美國紐約溫州同鄉會、北美亞裔共創會、紐約樂清同鄉會、美國紐約中美商會、美國江浙工商總會、紐約華人總商會、美國福建僑聯總商會、美國龍灣同鄉會、美國永嘉同鄉會以及美國七都同鄉會等。

亞裔 華裔 華人

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