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布碌崙南區F線地鐵 今夏停駛8周末

記者胡聲橋／紐約報導
南布碌崙F線地鐵今夏停開八個周末，升級信號系統。(本報檔案照)
南布碌崙F線地鐵今夏停開八個周末，升級信號系統。(本報檔案照)

今年夏天，布碌崙(布魯克林)南區的F線地鐵將暫停八個周末，大都會運輸署(MTA)將利用這個機會安裝先進的地鐵通信系統，取代陳舊的地鐵信號系統，呼籲受影響的乘客搭乘免費接駁巴士或另尋出行計畫。

F線地鐵將在其最南段，教堂大道(Church Avenue)和康尼島之間的路段安裝先進的地鐵信號系統(CBTC)，這種現代化的信號系統將使地鐵能夠更緊密和更高速地運行，帶來更好的效率和服務；MTA表示，用CBTC取代已使用近一個世紀的模擬信號系統，將大大提高地鐵系統的可靠性。

MTA表示，F線在7月5日(周五)到7月8日(周一)關閉四天，接著從7月12日(周五)至15日(周一)關閉，屆時將會嚴重影響周末期間通勤的民眾，7月剩下的時間不再關閉；而從8月9日到9月16日，F線南布碌崙段每逢周五至周一都將關閉，除了8月30日的周末除外，因適逢勞動節，為方便居民出行，MTA決定那個周末照常開行。

在F線地鐵關閉期間，教堂大道和康尼島之間將一直提供免費的接駁公車服務，因F線與其他公交線路相對較近，MTA最初並不打算提供接駁公車，但在社區的一片反對聲中，MTA最終決定放棄原定計畫，為居民提供更多方便。

自安裝CBTC以來，L線與7號線地鐵的服務可靠性大幅提升。MTA目前僅有這兩條地鐵線完全安裝了新信號系統；今夏也還將關閉G線地鐵，為其安裝CBTC技術。

地鐵 MTA 布碌崙

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