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州護士協會 力挺曲怡文連任

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員曲怡文獲州護士協會背書。(曲怡文辦公室提供)
州參議員曲怡文獲州護士協會背書。(曲怡文辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文近期發表聲明稱，身為民選官員，她將為必要工作者(essential worker)而戰，很榮幸得到了紐約州護士協會(New York State Nurses Association，簡稱NYSNA)的背書支持。

NYSNA是紐約州最有影響力的醫療保健工會之一，代表著成千上萬的必要工作者，為全紐約州能享有更高質量的醫療服務而努力工作；曲怡文在聲明中說，她是奧伯尼州議會中最支持工會的民代之一，她的選區中醫療保健工作者的比例也很高，她致力於倡導為護理人員爭取更高的工資、更強有力的保護和資源。

曲怡文強調，今年力爭提高了醫院工作人員的醫療補助計畫(Medicaid)的報銷比例，並獲得了八億元資金，幫助安全網醫院繼續運營；她認為，取得的這些成績與她支持勞工的政綱密不可分，這些政綱以她選區工薪家庭的需求和利益為中心。

曲怡文說，能得到紐約州護士協會的背書，她深感榮幸和自豪，若沒有該協會為必要工作者爭取權益，就無法擁有一個健康、繁榮的社會；對她選區內的許多人而言，護理工作是通往更多機會的途徑，在新移民中，護士是一個至關重要的行業，她為此一定會為其在州議會發聲，爭取應得的權益。

紐約州護士協會主席哈根斯(Nancy Hagans)說，曲怡文從上任第一天起，就努力支持醫院擁有安全的人員配備、更多的醫療保健資源、以及對護士更好的保護；她認為，曲怡文在倡導和推進有利於工會成員、以及她所代表社區的政策發展方面，有著良好的紀錄。

紐約州 布碌崙 醫療補助計畫

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