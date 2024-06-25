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康尼島吃熱狗大賽 切納斯遭禁賽

記者胡聲橋／紐約報導
切斯纳參加2023年康尼島吃熱狗大賽。(路透)
切斯纳參加2023年康尼島吃熱狗大賽。(路透)

美國飲食大聯盟(Major League Eating)發言人謝伊(George Shea)近期表示，在納森吃熱狗大賽(Nathan's Hot Dog Eating Contest)中16次奪冠的「大白鯊」切斯納，因與素食品牌簽訂贊助協議後，被禁止參與今年的國慶日吃熱狗大賽，令無數粉絲相當沮喪。

過去20年來，切斯納每年都會在7月4日參加由「納森熱狗」(Nathan's Famous)在康尼島舉辦的年度吃熱狗比賽，在去年的男子組比賽中，切斯納一共吃下了62個熱狗，這也是他第16次奪冠。不過這個數字仍然低於他的個人最好成績76個。

據悉，切斯納最近與素食品牌Impossible Foods簽訂了獨家合同，隨即被美國飲食大聯盟禁賽，該聯盟表示，曾與切斯納有過大量接洽，不遺餘力地遷就他，包括向切斯納支付出場費、允許他參加勞動節的另一場吃熱狗比賽；但切斯納和管理團隊表示將優先考慮與另一個熱狗品牌建立新的合作關係。

自1916年以來，「納森熱狗」康尼島年度吃熱狗比賽已經成了紐約人，甚至是美國的一個傳統項目。近20年來，切斯納這個名字與這項比賽已愈來愈密不可分，他今年的缺席，令無數粉絲感到難過；不過，切斯納已宣布將在Netflix的直播節目中，與日本選手小林尊(Kobayashi Takeru)正面交鋒，小林尊也曾是納森吃熱狗大賽的六次贏家，兩人將在9月2日決戰。

女子組方面，第九次奪得此賽事冠軍的日裔選手須藤美貴(Miki Sudo)，已確認回歸，她認為隨著切斯納的缺席，今年男子組的冠軍頭銜變得不可預測，令賽事變得更刺激；其中她的丈夫為全球排名第四的大胃王選手Nick Wehry，很有機會出線。

康尼島 日裔 勞動節

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