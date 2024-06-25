我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

華裔導演李強新作「Wash N Fold」 登外百老匯亞裔戲劇節

記者劉梓祁／紐約報導
華裔導演李強新作「Wash N Fold」彩排現場。(李強提供)
華裔導演李強新作「Wash N Fold」彩排現場。(李強提供)

擁有近50年歷史的亞裔劇團「泛亞劇社」(Pan Asian Repertory Theatre)，將從即日起至6月30日，於外百老匯「Theatre Row」劇場舉辦年度「NuWorks」戲劇節，展示亞裔藝術家的新穎和實驗性作品、以及融合多種藝術形式的表演方式，其中包括華裔導演李強(Patrick Lee)新作「Wash N Fold」。

根據泛亞劇社，本年活動包含四個不同組別，每一組均提供「獨特的戲劇作品」，從歌劇表演到關於個人與文化身分的敘事和喜劇，創作者則包含華裔、韓裔等亞裔藝術家。劇社表示，此藝術節不僅為行業中創新且大膽的聲音提供平台，還通過提供表演空間、市場推廣等支持與幫助作者。

本年所入選作品中，包含導演李強的單幕劇新作「Wash N Fold」，它被描述為一個「關於兩個性格迥異的陌生人之間的溫馨邂逅，並藉著這次相遇過程中彼此治癒」的故事。該劇由李強自編自導，並由Robert Zhu和Kendrick Carter出演。

李強表示，希望透過劇本，探索兩個完全沒有交集的個體，如何通過意外的相遇找到共同點並互相治癒，透過這樣的設定，劇中的對話和情感交流得以突出，觀眾能更容易感受到角色的心理變化和情感發展。他說，本劇是關於打破人與人之間的障礙、發現彼此的共同經歷與掙扎，對當今兩極化的社會具有啟迪意義。

該作品也是李強繼華人歷史主題舞台劇「舞台上總有燦爛的陽光」後的最新作品，入選藝術節組別B。曾獲得多個新聞和紀錄片獎項的李強說，觀眾可以期待收穫笑聲和淚水，因為「Wash N Fold」既幽默又溫馨，且有一些片段會引人思考自身與他人的聯繫。

他表示，「這是一個重新定義陌生人的故事，並突顯了意外友誼的美好。」更多信息，可瀏覽：panasianrep.org。

李強 亞裔 華裔

上一則

6/29法拉盛 「法華經」免費講座讓您了悟自在之道和究竟喜悅

下一則

專偷蘋果耳罩式耳機 警籲協尋竊賊

延伸閱讀

秘魯總統訪中國 為習赴APEC鋪路？

秘魯總統訪中國 為習赴APEC鋪路？
中國總理李強亞太行 美媒：結果好壞參半

中國總理李強亞太行 美媒：結果好壞參半
李強訪馬來西亞 料簽5年經貿計畫 大馬總理：準備加入金磚國

李強訪馬來西亞 料簽5年經貿計畫 大馬總理：準備加入金磚國
澳洲總理致詞歡迎李強到訪 卻誤稱他「李克強」

澳洲總理致詞歡迎李強到訪 卻誤稱他「李克強」

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
法拉盛公園性侵案嫌犯。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

2024-06-18 14:34
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02
12歲的巴里今秋將入讀紐約大學。(截取自ABC7YouTube)

長島高中最年輕畢業生 12歲亞裔今秋進紐約大學

2024-06-19 14:54
流行歌手賈斯汀。(美聯社資料照)

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

2024-06-18 15:36

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫