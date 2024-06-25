華裔導演李強新作「Wash N Fold」 登外百老匯亞裔戲劇節

華裔導演李強新作「Wash N Fold」彩排現場。(李強提供)

擁有近50年歷史的亞裔 劇團「泛亞劇社」(Pan Asian Repertory Theatre)，將從即日起至6月30日，於外百老匯「Theatre Row」劇場舉辦年度「NuWorks」戲劇節，展示亞裔藝術家的新穎和實驗性作品、以及融合多種藝術形式的表演方式，其中包括華裔 導演李強 (Patrick Lee)新作「Wash N Fold」。

根據泛亞劇社，本年活動包含四個不同組別，每一組均提供「獨特的戲劇作品」，從歌劇表演到關於個人與文化身分的敘事和喜劇，創作者則包含華裔、韓裔等亞裔藝術家。劇社表示，此藝術節不僅為行業中創新且大膽的聲音提供平台，還通過提供表演空間、市場推廣等支持與幫助作者。

本年所入選作品中，包含導演李強的單幕劇新作「Wash N Fold」，它被描述為一個「關於兩個性格迥異的陌生人之間的溫馨邂逅，並藉著這次相遇過程中彼此治癒」的故事。該劇由李強自編自導，並由Robert Zhu和Kendrick Carter出演。

李強表示，希望透過劇本，探索兩個完全沒有交集的個體，如何通過意外的相遇找到共同點並互相治癒，透過這樣的設定，劇中的對話和情感交流得以突出，觀眾能更容易感受到角色的心理變化和情感發展。他說，本劇是關於打破人與人之間的障礙、發現彼此的共同經歷與掙扎，對當今兩極化的社會具有啟迪意義。

該作品也是李強繼華人歷史主題舞台劇「舞台上總有燦爛的陽光」後的最新作品，入選藝術節組別B。曾獲得多個新聞和紀錄片獎項的李強說，觀眾可以期待收穫笑聲和淚水，因為「Wash N Fold」既幽默又溫馨，且有一些片段會引人思考自身與他人的聯繫。

他表示，「這是一個重新定義陌生人的故事，並突顯了意外友誼的美好。」更多信息，可瀏覽：panasianrep.org。