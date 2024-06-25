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福安康寧同樂日 27日華埠登場提供健康資訊

記者劉梓祁／紐約報導
福安康寧同樂日，27日華埠登場。(記者劉梓祁／攝影)
福安康寧同樂日，27日華埠登場。(記者劉梓祁／攝影)

由紐約長老會下城醫院(NYP Lower Manhattan Hospital)舉辦的「福安康寧同樂日」活動，將於27日在曼哈頓華埠紐約中華公所舉辦，活動當日將有健康講座，以及大約20個機構設置攤位，為民眾提供各種不同的健康、醫療福利保險和社會福利資訊。

長老會下城醫院醫務關係總監黎翠文表示，今年活動邁入第13屆，同時「福安康寧」華人社區保健計畫也邁入第30餘個年頭，從最初在華埠的衣廠內進行健康檢查，到如今為超過20萬人提供醫療服務，該活動旨在為社區民眾提高健康知識，鼓勵民眾踴躍參加。

據介紹，長老會下城醫院每年為約100萬居民、工人和遊客提供服務，並提供國語和粵語等多語種翻譯服務。「福安康寧」華人社區保健計畫基金會副主席黃陳潔賢說，在過去數十年從未改變將醫療保健和專業人員帶入華人社區的目標，並致力解決語言和文化等障礙，未來也將持續不斷支持亞裔社區。

同時出席發布會者還有中華公所主席朱超然、百人會(Committee of 100)代主席蔡欣玲等人。活動當日，百人會將介紹其日前推出的亞太裔仇恨事件上報系統，且院方還將邀請助理婦產科主治醫生林峰旭進行有關「更年期後出血」的講座。

活動參加者將可獲得輕食和抽獎券，名額約200名，先到先得；現場還將有養生太極氣功聯誼會作健身運動示範。同樂日將於27日在中華公所大禮堂舉行，地點為勿街62號，活動時間為上午10時至下午1時。

參加此次活動的單位還包括康奈爾醫學院、格瑞斯廣場醫院亞裔精神科項目、曼哈頓癌症服務計畫、市長移民事務辦公室、亞美醫師協會、王嘉廉社區醫療中心、華人癌症關懷與支持和阿茲海默症關愛服務等。

華人 華埠 癌症

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