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2華裔導演跟拍數年 教育平權訴訟紀錄片月底首播

記者劉梓祁／紐約報導
來自四川導演吳皓(右)和來自北京的導演王淼。(記者劉梓祁／攝影)
來自四川導演吳皓(右)和來自北京的導演王淼。(記者劉梓祁／攝影)

聯邦最高法院去年裁定大學「平權措施」(Affirmative Action)違憲，各所院校不得再以種族為考量因素審核入學申請，得到諸多華人家長支持，也令各方圍繞平等產生激辯；在長達數年的訴訟中，有兩位華人導演全程跟蹤拍攝，並採訪案件當事人和法律專家，力圖展現這場訴訟的複雜性和深遠影響，從而鼓勵觀眾思考。

2023年6月，最高院裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學將族裔納入招生政策的作法違憲，宣告採用近半世紀的「平權措施」作法錯誤，引起社會激辯。支持者認為這是取得教育平等的重要進步，而反對者則擔心這會導致非洲裔等少數族裔在競爭激烈的大學入學過程中被加倍忽視。

為記錄訴訟的過程和探討其影響，來自四川導演吳皓和來自北京的導演王淼，從案件在波士頓審理時便開始拍攝，記錄了原告和平權措施反對者的聲音和行動、以及部分反對者的反應。該紀錄片由有線電視新聞頻道MSNBC推出，將於6月30日晚上9時首播。

MSNBC表示，吳皓和王淼的作品從早期開始關注此案件，由地方法院到最高法院，記錄了「這場歷史性訴訟的每一個重要時刻」，並對平權措施的複雜性、亞裔群體的分歧以及國家在公平和包容問題上的日益兩極化進行探討。影片中，受訪者包括案件原告「學生公平入學」(SFFA)的創辦人布魯姆(Edward Blum)、和多位作為共同原告的華裔學生等人。

兩人表示，拍攝中並非刻意選擇華人作為主要對象，而是因為在這場訴訟中，華人群體的聲音和立場顯得尤為突出。儘管吳皓和王淼在此議題上也持有不同觀點，但他們強調，希望通過紀錄片展示不同平權措施辯論中的多元視角，以鼓勵觀眾對其產生更多思考。

吳皓認為，部分華人因文化大革命的歷史影響而反對平權措施，這些經歷讓他們更加重視個人努力和英才教育的價值。據介紹，吳皓1992年獲得中國科學技術大學生物系學士學位，1995年獲得布蘭戴斯(Brandeis)大學碩士學位，2000年獲得密歇根大學工商管理碩士學位，2011年開始專注於紀錄片拍攝。

王淼擁有芝加哥大學的經濟學學士學位和帕森(Parsons)設計學院的設計與電影碩士學位，她的兩部長篇紀錄片「北京出租車」和「尋岸」在多個國際影展和機構放映，並獲得廣泛的好評和多個獎項。

平權 華人 亞裔

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