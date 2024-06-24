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LCP啟動班森賀86街華社巡邏工作

記者顏潔恩／紐約報導
LCP近日與警方在班森賀召開會議，宣布將在當地成立新的巡邏隊。(記者顏潔恩 / 攝影)
LCP近日與警方在班森賀召開會議，宣布將在當地成立新的巡邏隊。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣當地居民和商家組成的「本地社區巡邏隊」(LCP)，自一年多前成立以來，協助當地市警打擊犯罪、加深警民關係；LCP近日聯合多個布碌崙南區警局在班森賀召開會議，宣布將把巡邏工作進一步擴展至班森賀，並招募在地志願者加入巡邏隊，利用空閒時間在社區巡邏、保衛家園。

LCP最先在羊頭灣發起，與市警61分局密切合作，每周三次重點巡邏U大道、Neck路等華社地區，及時對當地商家的電話求助作出回應，幫助警察與民眾建立聯繫；創始人陳麗娜表示，數據顯示，在LCP開展巡邏工作後，U大道的犯罪率下降很多，這主要歸功於巡邏隊員對當地社區的熟悉和了解，出事後往往很快就能抵達現場，協助警員調查案件。

華裔隊員Kent Woo表示，LCP隊員並不是執法者，不鼓勵隊員們在危機時刻與犯罪者正面衝突，其工作是成為警察在社區的耳目，若社區發生犯罪，將掌握到的消息第一時間傳給警員；考慮到一些移民群體因不諳英文，報警對他們來說有很大的語言障礙，這時隊員們便可利用會說多語言的優勢，幫助他們向警方傳達和翻譯信息。

61分局副局長Emanuel Iskhakov表示，一個好公民最應遵守的規則就是「如果你看到什麼，就應說些什麼」，這個準則會很大幫助社區以及警方的工作；他也強調，LCP的成立對維護羊頭灣的治安帶來助益，很感謝隊員們犧牲本身的時間和精力，對社區作出奉獻。

LCP在班森賀建立新的巡邏隊伍後，將和管轄當地的市警62分局攜手合作，對此該分局局長劉志強表示歡迎；他提到，許多社區領袖、隊員們會有警員的直接號碼，一旦社區發生嚴重罪案，隊員們可馬上聯繫到警方，加快警方偵辦案件的速度。

隨著LCP在班森賀86街華人社區巡邏隊啟動，隊員們將在本地招募商家、居民，屆時再依照人數編排巡邏工作；歡迎感興趣的民眾積極報名，可撥電(646) 580-6612或電郵至[email protected]查詢詳情。

布碌崙 華人 華裔

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