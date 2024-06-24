華僑學校畢業典禮 500人熱鬧參與

紐約華僑學校舉辦2024年度畢業典禮。(華僑學校提供)

紐約華僑學校近日在曼哈頓華埠 的紐約中華公所舉辦2024年度畢業典禮，師生、僑界代表和官員共500餘人參加了典禮，為新冠疫情爆發以來規模最大的一次畢業典禮。

華僑學校建校史已有115年，為華人 子弟學習中文和正統中華文化提供了平台，百年來培養出大量熟識中文、了解和熱愛中華文化的本地華人學子，也成為華埠社區的一面旗幟。

中華公所主席兼華僑學校董事長朱超然表示，感謝學生家長對這所百年老校的信任，也感謝華僑學校一如既往對社區服務的貢獻。華僑學校校長王憲昀則特別感謝中華公所顧問伍銳賢以及雲吞公司等熱心人士和機構多年來對於學校的捐贈。

本年度共有33名小學、初中和高中學生獲得獎學金，獎金總額1萬1100元。獎學金由中華公所旗下十餘家僑團聯合捐贈。此外，還有四人獲得總統義工精英獎、19人獲得優秀教師獎、16人獲得優秀學生獎、30人獲得優秀義工獎。

出席畢業典禮的除了中華公所旗下各大僑團的代表外，還包括駐紐約台北經濟文化辦事處副主任張麗賢、市議員馬泰(Christopher Marte)、雲吞公司執行長黃本勁、董事李可星、國寶銀行總裁孫義文等，

此外，州參議員卡范納(Brian Kavanagh)委派社區代表出席，而此前曾因故長時間隱身的市長辦公室亞裔 特別顧問鄭祺蓉也重新露面。馬泰還為華僑學校頒發了嘉獎狀。