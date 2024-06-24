提前投票最後一日 法拉盛冷清

金兌錫到投票站投票。(記者尤昱程／攝影)

23日為紐約初選提前投票 最後一天，對比參選人選情激烈的造勢活動，法拉盛 投票站門口則顯十分冷清。提前投票從15日開始，截至23日下午3時，主要投票站僅546人前來投票。

據了解，法拉盛主要投票站地點為紐約童軍俱樂部(Boy's Club)，從提前投票首日起投票人數就相當稀少，即便到了最後一天也不見起色。投票站工作人員在接受本報採訪時表示，提前投票一般人數都比較少，除了第一天人數比較多，其餘都在40至50人左右，截至當日下午3時，則只有546人完成投票。

前來投票的76歲譚女士表示，投票在是行使自己權利，投票即表示在乎這個社區，雖然不能完全左右結果，至少提出的意見會受到重視。而對於多年以來華人社區投票率低的情況，她則認為亞裔投票熱情較低。

競選連任第40選區州眾議員 金兌錫，則在提前投票最後一天，帶著妻小以及岳父母前往投票。金兌錫說，「目前為止提前投票的投票率非常低，不過很多選民說他們會在周二出來投票，期待當天有個非常好的初選日。」

這次受到華人社區關注的皇后區初選中，包括第40選區州眾議員選舉，除現任金兌錫，民主黨有華裔陳熠和尹導參選；此外，第25區州眾議員選舉，則有共和黨參選人趙靖桉對壘韓裔白正熩(Kenneth Paek)。

另外曼哈頓華埠第65選區州眾議員李榮恩(Grace Lee)以及布碌崙第49選區共和黨州眾議員鄭永佳，則將尋求連任。