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凱辛納民主黨俱樂部 挺孟昭文

記者尤昱程／紐約報導
孟昭文造勢大會在法拉盛舉辦。(記者尤昱程／攝影)
孟昭文造勢大會在法拉盛舉辦。(記者尤昱程／攝影)

為尋求連任，國會眾議員孟昭文23日在法拉盛舉行造勢大會，現場超過50人參與，有將近一半的面孔都是年輕人，而凱辛納民主黨俱樂部也在造勢會上背書孟昭文背書，肯定她為移民社區及華社所作的貢獻。

孟昭文首先向凱辛納民主黨俱樂部的支持表達感謝，並向長期支持她的法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)杜彼得致意。在長達20分鐘的演講中，孟昭文分享了她的參政理念，以及回顧擔任國會議員後、將資金、資源和項目帶回皇后區的數個例子。

孟昭文表示，她小時候非常害羞，從未想過會踏入政壇，但在大學和法學院期間參與社區志願服務時意識到，需要更多的人參與社區工作。她強調，不需要很有錢或有高的頭銜來改變社區，只要幫助周圍的人或參加志願者組織，都能帶來巨大的改變。

孟昭文說，「紐約州此前從未有過亞裔國會議員，我想確保社區的聲音在國會被聽見，所以十年前我決定投身國會議員的選舉。」她表示自己為身為皇后區的一員感到自豪，並提及她的選區涵蓋法拉盛、貝賽(Bayside)、森林小丘(Forest Hill)、艾姆赫斯特(Elmhurst)和木邊(Woodside)等全世界最具多樣化的地區。

凱辛納民主黨俱樂部主席鄭棟煥表示，俱樂部並不是每位政治家都會支持，但孟昭文過去為社區做了很多事，將全力支持她；杜彼得則說，孟昭文過去極力為華裔社區發聲，為她感到驕傲，希望所有人都能瞭解華裔社區為這個國家所做的貢獻。

孟昭文 法拉盛 民主黨

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