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伊利沙白街花園建案 法院批准

記者劉梓祁／紐約報導
位於曼哈頓華埠旁的伊麗莎白街花園。(取自花園非牟利組織)
位於曼哈頓華埠旁的伊麗莎白街花園。(取自花園非牟利組織)

位於曼哈頓華埠旁的伊麗莎白街花園(Elizabeth Street Garden)，在保留花園綠化和建造低收入長者公寓之間已存在法律爭議多年，並有多位民選官員長期反對長者公寓建案；儘管如此，紐約州的終審法院州上訴法院(NYS Court of Appeals)近日裁定，支持市府在花園土地上建造可負擔住房。

約十年前，市府宣布將指派開發商在該花園建造100餘套面向低收入的長者公寓、以及近萬平方呎公共綠地後，眾多民選官員、社區委員和華埠居民表達抗議，其中包括現任市議員馬泰(Chris Marte)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)等，指可負擔住房不應犧牲社區公共空間。

然而，終審法院州上訴法院，以六比一的裁決駁回了園方提起的訴訟，後者認為，市房屋保護和開發局(HPD)在提議建造一座七層的低收入長者住房時，未能完成全面的環境影響調查，因此違反了「州環境質量審查法」。花園方面表示，該項目將消除對減少溫室氣體排放至關重要的綠地。

按照早期規畫方案，此花園擬被用於建造123套長者公寓以及6700平方呎公共開放空間。管理花園的非牟利組織、其代理律師西格爾(Norman Siegel)表示，原告和所有花園的支持者「強烈反對並對裁決感到失望」。他說，目前團隊正在考慮其他訴訟的可能，並尋求通過法律途徑保護花園不被開發。

針對此爭議，住房支持者則認為開發新建築將滿足周邊社區老齡化人口的迫切需求。紀錄顯示，自1991年以來，該花園一直由古董商李弗(Allan Reiver)及其兒子租賃，並在十年前向公眾開放。

法官在判決詞中寫道，市房屋保護和開發局對氣候變化等環境因素，進行了「適當的關注」和「必要的深入審查」，並合理地確定該項目不會對環境產生重大不利影響。唯一表示反對的法官里維拉(Jenny Rivera)則在反對意見中表示，市府未能對項目的氣候變化影響，包括開放空間減少等，進行必要的審查，也沒有對其決定提供合理的解釋。

針對裁決，市房屋保護和開發局回覆稱，將允許當局繼續推進該項目。負責住房的副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)也說，該計畫將為有需求的社區提供緊缺的住房。

有華埠居民對結果表示滿意，表示以長者為主的華埠需要更多住房，而非私人空間，因此滿足這一需求比保留空置的花園更為重要。在另一宗案件中，花園組織還起訴市府計畫將公園撤出的決定，但同樣被曼哈頓法官駁回，目前正等待上訴。

低收入 華埠 曼哈頓

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