曼哈頓下城小學旁擬開遊民所 華社憂

曼哈頓下城擬新開可容納百名單身男子的遊民所，華埠社區人士擔心恐加劇社區內的遊民問題。圖為劉錦廣場的遊民。(本報檔案照)

紐約市府正計畫在曼哈頓 下城Peck Slip小學(P.S. 343)旁開設新遊民 所，與學校建築直接相接，僅相隔五呎，引發學校家長不滿，由於該地點毗鄰曼哈頓華埠 ，社區人士也憂心，此舉恐再加劇社區內的遊民問題。

媒體「紐約郵報」獲悉，市社會服務局(Department of Social Services)直到13日才通知當地民代和社區委員會，而學生家長則在19日才從學校得知這一計畫。市府表示，珍珠街(Pearl St.)320號的前漢普頓酒店(Hampton Inn.)將改建為可容納106人的遊民所，還將是一個「低門檻」遊民所，意味著官方不會參考其吸毒史或犯罪紀錄作為篩選標準。

該遊民所計畫於秋季開放，目前學校已經放暑假。一位三年級學生的家長表示：「他們想趁大家不在時推進這件事。雖然許多社區都設有遊民所，但通常不會直接與學校相連。」考慮到街頭大量精神狀況不穩定的遊民，許多家長都對此計畫憂心忡忡。

Peck Slip家長教師協會在一封信中表達了他們的立場，認為如果該地點必須設立遊民所，至少是一個「家庭遊民所」。而目前來看，該遊民所很可能將主要提供給無家可歸的單身男子。

華埠社區人士陳家齡表示，市府在此選址是「完全沒有做好功課」的體現，街上閒逛的遊民不僅會對兒童造成危險，也會給社區帶來不安定因素。「市府光顧著建遊民所，卻根本沒有能力管理遊民。我們不想讓這些人與我們的孩子接觸，」陳家齡說。「真正的辦法應當是為他們提供職業訓練，心理治療，讓他們走上生活正軌，而不是一味擴建遊民所。」

該遊民所與布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)僅相距一個街區，所在的珍珠街也直接與華埠相連。陳家齡提到，華埠的遊民問題本就嚴重，如果在此建設遊民所，或將加劇遊民問題。