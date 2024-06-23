美軍校台生徐皓明母親 今搭專機返台
美國空軍官校台生徐皓明的母親和外婆，近期在美遭遇嚴重車禍，經過多日治療，徐母情況已趨於穩定，預計將於今(23)日搭乘醫療專機返回台灣，並將在三軍總醫院接受後續的治療；徐皓明則將繼續陪伴外婆，待其情況穩定後一同返台，台灣方面也同意延遲徐皓明的訓練時間。
徐皓明的母親與外婆於5月來美國參加他的畢業典禮，卻不幸在科羅拉多州遭遇嚴重車禍，經過緊急手術和一段持續的治療後，徐母的狀況已顯著改善；為了確保其安全返台接受進一步的治療，台灣國防部與空軍司令部已協調安排了一系列轉運措施。
全程參與幫助徐皓明的美國西點軍校華裔家長會副會長柴先生表示，徐母預計將於23日中午從科羅拉多出發，乘坐專為重症患者設計的醫療專機，並在加州轉乘華航專機直飛台灣。這次醫療轉運將提供全程必要的醫療支持，以確保她在飛行期間的健康和安全。
在確保母親安全轉院回台灣接受進一步治療後，徐皓明選擇留在美國，以便更好地照顧尚在當地醫院接受治療的外婆。他原本計畫畢業後回到台灣參加訓練，為擔任飛行員做準備，而空軍官校方面了解其特殊情況，已同意延後訓練時間。柴先生表示，徐皓明可能在今年10月或明年1月接受培訓。
他補充，徐皓明目前心理狀況還好，「雖然醫院有安排客房，但他還是躺在家人病房的椅子上，除了回去洗個澡，幾乎24小時陪伴在媽媽和外婆身邊，照顧他們、為她們禱告。」
他表示，徐皓明感謝所有幫助他們的人們，包括在事故發生後、在美發起捐款的科羅拉多台灣同鄉會和科羅拉多台灣人緊急救助會，目前捐款達到3000筆，總金額也已超過42萬元。
此外，徐皓明也特別感謝台灣國防部與空軍司令部、台灣駐美國軍事代表團以及負責台灣軍校留學生事務的賀志豪上校等人的關心與協助。賀志豪上校自事發後積極協調資源，為徐家提供了寶貴的支持和信息，成為徐皓明與各支援團體之間的重要橋梁。
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