美軍校台生徐皓明母親 今搭專機返台

日前徐浩明的媽媽與外婆來美參加他的畢業典禮，不料發生車禍，雙雙重傷。(徐皓明提供)

美國空軍官校台生徐皓明的母親和外婆，近期在美遭遇嚴重車禍，經過多日治療，徐母情況已趨於穩定，預計將於今(23)日搭乘醫療專機返回台灣，並將在三軍總醫院接受後續的治療；徐皓明則將繼續陪伴外婆，待其情況穩定後一同返台，台灣方面也同意延遲徐皓明的訓練時間。

徐皓明的母親與外婆於5月來美國參加他的畢業典禮，卻不幸在科羅拉多州遭遇嚴重車禍，經過緊急手術和一段持續的治療後，徐母的狀況已顯著改善；為了確保其安全返台接受進一步的治療，台灣國防部 與空軍司令部已協調安排了一系列轉運措施。

全程參與幫助徐皓明的美國西點軍校 華裔家長會副會長柴先生表示，徐母預計將於23日中午從科羅拉多出發，乘坐專為重症患者設計的醫療專機，並在加州 轉乘華航專機直飛台灣。這次醫療轉運將提供全程必要的醫療支持，以確保她在飛行期間的健康和安全。

在確保母親安全轉院回台灣接受進一步治療後，徐皓明選擇留在美國，以便更好地照顧尚在當地醫院接受治療的外婆。他原本計畫畢業後回到台灣參加訓練，為擔任飛行員做準備，而空軍官校方面了解其特殊情況，已同意延後訓練時間。柴先生表示，徐皓明可能在今年10月或明年1月接受培訓。

他補充，徐皓明目前心理狀況還好，「雖然醫院有安排客房，但他還是躺在家人病房的椅子上，除了回去洗個澡，幾乎24小時陪伴在媽媽和外婆身邊，照顧他們、為她們禱告。」

他表示，徐皓明感謝所有幫助他們的人們，包括在事故發生後、在美發起捐款的科羅拉多台灣同鄉會和科羅拉多台灣人緊急救助會，目前捐款達到3000筆，總金額也已超過42萬元。