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屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

2女慣竊闖8大道華人店面 落網

記者顏潔恩／紐約報導
8大道商場近期遭兩名西語裔女子盜竊商品。(谷歌地圖)
8大道商場近期遭兩名西語裔女子盜竊商品。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)一間華人商店近期遭兩名疑似西語裔的女子連續兩天盜竊，在第二次企圖偷盜時，被店員認出報警，及時將兩人逮捕。

據「特搜商城」(Tesolife)華裔經理Anson指出，兩名疑似是西語裔、年齡介於30至40歲的女子，於20日造訪過商場，趁人不注意時盜走總值超過300元的玩具和美妝產品；其中最昂貴的玩具，包括一個價值200多元的動漫周邊玩具，模型體積頗大，竟趁著店員忙碌之時大搖大擺地搬走，行徑大膽。

經理說，店員於隔日21日早晨清點商品時才發現失竊，感到無奈之餘，沒想到兩名女子連續第二天又來到店裡行竊；大約中午1時，兩人進入店裡時隨即被店員認出，該名店員見狀立即報警，兩竊賊起初還想偷拿一些玩具和美妝品，可能發現到店員的視線，佯裝讀了產品信息後又把東西隨意放回貨架上。

他說，警方在五分鐘內便抵達現場，當場將兩人逮捕；不僅如此，竊賊好像也在其他地方偷了一部手機，當他們發現警察時，立即把手機丟在店門口，經理曾瞄到手機的壁紙是個華人的照片，猜測受害者也是華人。

他無奈表示，「零元購」最大的問題就是拿不回損失的錢，而竊賊被捕後很快就被放了出來，儘管警說可向保險公司申請理賠，但程序繁瑣，一時半會也無法處理好；他也發現8大道近來竊案頻發，到了夏季學校放假更是嚴重，令他很頭痛。

華人 布碌崙 8大道

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