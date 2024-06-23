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2偷渡華男遇難 社團籌款紓困

記者劉梓祁／紐約報導
福建同鄉會22日將籌得的2萬餘元善款，分別交給高健輝及曾加愛的親屬。(記者劉梓祁／攝影)
福建同鄉會22日將籌得的2萬餘元善款，分別交給高健輝及曾加愛的親屬。(記者劉梓祁／攝影)

近日有兩位偷渡來美的中年華男先後因故患病，其中一人不不幸去世，令社區感到深切悲痛；為此，美國福建同鄉會22日在曼哈頓華埠舉辦善款轉交儀式，將籌得的2萬餘元交予鄉親家屬，希望幫助其緩解經濟壓力、度過難關。

根據福建同鄉會，出生於1976年、原籍福建長樂江田鎮漳流村的高健輝，在今年3月18日為了尋求更好的生活而偷渡來美。他在落腳波士頓不久後便被診斷罹患胰腺癌晚期，醫生表示已無法透過手術治療，建議安靜地度過剩餘的時間。

同鄉會表示，高健輝獨自赴美，留有妻子、孩子和年邁的父母在中國，並同時欠下30萬人民幣(約4萬1314美元)的偷渡債務。由於他的健康狀況急轉直下，同鄉會於數周前開始籌集資金，並在當日將1萬8600元善款交予高健輝堂叔高新泉。

同鄉會負責人劉愛華表示，希望通過鄉親的共同努力，讓高健輝在面對疾病和生命的挑戰時，不再感到無助和孤獨。高新泉也感激社區的支持和慷慨，將善款比做「一線生機」。據了解，高健輝已返回中國並入住醫院，將在家人陪伴下完成餘下的善終治療。

同時，同鄉會還轉交3000元善款予已故華男曾加愛的堂妹曾春玉。今年4月，於2023年偷渡來美、57歲的曾加愛在奧克拉荷馬州(Oklahoma)大麻種植場工作期間突然意外去世。曾春玉說，曾加愛在種植場裡吃住，每天需要在攝氏50度高溫的惡劣環境中工作至少13個小時，曾抱怨吃不飽、被其他華人同事欺負。

同時出席儀式的還有美國福建三山會館代主席林學侃、美國福建前洋同鄉會主席鄭修淦和美國福建福星同鄉會主席陳秋英俤等人。

偷渡 華男 奧克拉荷馬州

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