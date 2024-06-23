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聯邦兒童暑假糧食券 7月1日低收學童可申請

記者范航瑜╱紐約報導
曼哈頓華埠的發餐點設在羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)和雙文學校。(取自市教育局)
曼哈頓華埠的發餐點設在羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)和雙文學校。(取自市教育局)

紐約州去年加入的聯邦「兒童暑假糧食券」計畫(Summer EBT for Children)，7月1日(周一)將開放申請。該計畫將為符合條件的低收入家庭，每個月為每個學齡兒童提供120元的食品補助金。

暑假期間，不少兒童單獨在家，沒有學校提供的餐食，很難保證獲得成長所需的營養。「兒童暑假糧食券」旨在幫助孩子在放假期間也能獲得充足營養餐食。該計畫規定，符合條件的學齡兒童每人將獲得120元的糧食券，可用於購買水果、蔬菜、肉類、家禽、魚類、乳製品、麵包等食品等，但不能用於購買熱食、寵物食品或酒精飲料。

每個孩子將得到一張專屬的卡，可以在超市和農貿市場等零售商處使用。許多已經領取SNAP糧食券、臨時援助或減免費學校餐的家庭將自動符合資格，其他家庭則需要申請。州臨時及殘障協助辦公室(OTDA)將於7月1日開放在線申請系統。同時，居民也可通過熱線電話(833)452-0096查詢申請狀態。申請截止日期為9月3日(周二)。補助金在存入後的122天內有效。

有意申請的家長需創建NY.gov ID帳戶，並提供以下信息：孩子的姓名、出生日期和學校名稱；所有家庭成員的姓名和收入信息；有關參與糧食券、臨時援助、醫療補助等項目的信息；地址、電話和電子郵件等聯繫信息。

家庭的收入必須符合特定標準才能申請暑假糧食券計畫。兩口之家月收入不得超過3152元；三口之家月收入不得超過3981元；對於四口之家，月收入不得超過4810元。更多信息可查詢官網：bit.ly/3Vz2sPL。

同時，市教育局也推出了「免費暑期餐」計畫。6月27日(周四)至8月30日(周五)，全市未成年人可在社區領取免費早餐和午餐，無需報名或提供任何證明。曼哈頓華埠的發餐點設在羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)和雙文學校。更多發餐點及完整菜單可查詢：bit.ly/3KU1CrV。

「兒童暑假糧食券」計畫將於7月1日(周一)開放申請，符合條件的低收入家庭，每個月...
「兒童暑假糧食券」計畫將於7月1日(周一)開放申請，符合條件的低收入家庭，每個月每個學齡兒童可獲得120元的食品補助金。(州府提供)
6月27日(周四)至8月30日(周五)，全市未成年人可在社區領取免費早餐和午餐，...
6月27日(周四)至8月30日(周五)，全市未成年人可在社區領取免費早餐和午餐，無需報名或提供任何證明。(取自市教育局)

糧食券 低收入 華埠

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