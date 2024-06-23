夏季口琴節 華人演奏家現場教學

何家義表演了一段改編舞曲「On The Floor」，迎來路人駐足。(記者范航瑜／攝影)

由「紐約製作音樂節」(Make Music New York)主辦的第15屆夏季口琴節(Harmonica Mass Appeal, MMNY)近日在曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park )噴泉前舉行，吸引了眾多華人參與，在音樂聲中慶祝夏至的到來。

本次口琴節還得到了口琴製造商的支持，免費提供了100個口琴，供前來體驗和學習口琴的人使用。著名口琴演奏家何家義是本次活動的組織者之一，他也親臨現場，耐心指導教學。他的手隨著節拍上下擺動，指揮大家利用氣息吹出不同的聲音。教學結束後，何家義還表演了一段改編舞曲「On The Floor」，引來路人駐足。

何家義出生於北京，自1964年開始吹口琴，擅長吹奏各種不同種類的口琴，且能與弦樂團配合默契。1998年來美國後，何家義先後受聘於布碌崙 (布魯克林)音樂學院(Brooklyn Academy of Music)和Turtle Bay音樂學院，舉辦個人演奏會和參加樂團演出數十場，還曾參加過美國達人秀。

除了在音樂學院教授口琴，何家義也希望讓更多人了解口琴，多年來以各種形式免費授課。他的妻子王女士也在現場負責拍照攝像，並向路人介紹口琴。據王女士介紹，每年夏至和冬至這兩天都會舉行口琴節，地點也各不相同。今年選在華盛頓廣場公園噴泉前，背後就是標誌性的拱門。

口琴因其簡單易學且音色美妙，深受男女老少的喜愛。但王女士也坦言，現在音樂學校不景氣，學習音樂的學生多選擇鋼琴、小提琴等樂器，學口琴的人少之又少。何家義抱著推廣口琴的公益心，免費授課教學，「只要還能教，我們就會一直堅持下去」。