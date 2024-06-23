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華裔姊妹花推探險課程 向孩童招手

記者顏潔恩╱紐約報導
傅氏姊妹花創立「野根探險家」戶外教育課程。(取自Instagram)
傅氏姊妹花創立「野根探險家」戶外教育課程。(取自Instagram)

在科技還未盛行的上世紀90年代，傅玉𤯵與傅玉美在史泰登島的南海灘(South Beach)長大，他們的童年充斥著在戶外探險的時光；如今兩人都為人母，希望為孩子們創造同樣在大自然中探索世界的可能，因而推出一項稱為「野根探險家」(Wild Roots Explorers)的戶外教育課程，開放給兒童們參與。

傅玉美回憶兒時，她說那時沒有很多玩具，但喜歡到屋外遊玩，憑藉想像力自娛自樂、創造各種樂趣，像用沙子捏成泥餡餅等；但隨著現代科技的迅速發展，她意識到如今的孩子們經常沉迷於電子產品，變得不愛外出。

如今兩姊妹都各為人母，傅玉𤯵是五歲和二歲男童的母親，傅玉美則育有兩歲和一歲的女童，他們希望給孩子們創造一個可以像他們小時候享受戶外樂趣的地方；傅玉美指出，這將是一個孩子們可以安全地跑來跑去，撿起泥沙和木枝，探索周遭環境的場所，對於鍛鍊幼童的身心發展，有很大的助益。

因未能在紐約市找到理想的課程項目，兩人經過深思熟慮和籌備之後，在今年初推出「野根探險家」的戶外課程項目，專為11月大至七歲兒童提供為期六周的課程；傅玉𤯵透露，設立課程的主要目的是鼓勵孩子們回歸到純樸的過去，在外頭自由的新鮮空氣裡玩耍，不要擔心把自己弄骯髒，「我們相信孩子們應該要慢慢成長，發揮想像力去探索世界。」

兩人目前均擔任「野根探險家」的指導老師，他們設立的課程中包括泥漿廚房、障礙訓練場、水上遊戲、感官訓練桌、以及探索區等活動，為孩子們創造有趣的學習機會；過程中，孩子們不僅動手實踐，同時也在心中種下一棵尊重和關愛地球的種子，在長大成人後更懂得珍愛世界。

「孩子們歡樂和純潔的笑容，是令我們感到最有所成就的事」，傅玉美說，孩子都是生來聰慧的，作為大人總對他們創意十足的內心世界感到驚奇；在當今快節奏的社會中，回歸到最基本的生活、享受在戶外玩耍，是很難得卻又意義的事。

紐約市 史泰登島

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