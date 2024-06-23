在家上學華裔少女 全美拼字賽第七名

初次參賽便獲得全國拼字大賽第七名，還是全美排名前200的青少年網球選手，12歲華裔少女梁雁月可謂具有多方面天賦。(受訪者提供)

初次參賽便獲得全國拼字大賽第七名，還是全美排名前200的青少年網球選手，12歲華裔少女梁雁月可謂具有多方面天賦；有感在學校所學有限，疫情 停課後，梁雁月的父親索性就讓她在家接受教育，她也靈活運用時間，培養多方興趣，未來希望成為職業網球選手，不過對於進入華爾街 從事金融，她也相當感興趣。

梁雁月說，進入拼字大賽只是陰差陽錯，她在前期的區域賽中，並沒有花費太多時間，一般只花一到三小時，因為她還需要更多時間打網球。

首次參加比賽，梁雁月就憑藉自己的天資，贏得了長島 和威徹斯特郡(Long Island-Westchester)區域拼字大賽(Spelling Bee)冠軍，父親梁偉明笑中帶點驕傲地說：「有很多單詞我沒看清楚，她就已經記住了。」

以區域賽冠軍進入全國比賽，梁雁月表示十分突然，「我站上台的時候有些緊張，我想，天哪，我真的來了這裡」。讓她無緣三強的單詞是immanent，「我理解錯了這個單詞，感覺有點傻，但沒關係」。她最後拿到第七名的成績，也並不為此遺憾太多，「這次經驗已經很精彩。」

除了在記憶力方面的天賦，梁雁月在網球上也頗有興趣，她四歲就開始打網球，但兩年前才開始加強訓練，目前已是全美排名第171名的少年網球選手，她形容網球和拼字大賽完全不同，「拼字大賽是和字典抗爭，但是網球就是把另一個人幹掉。」

她直言不諱地表示，想成為一名職業網球手，「但如果我不能，我就做一個大學網球手。如果我想找份工作，也許我會嘗試進入華爾街。」課餘時間，梁雁月喜歡畫畫和打電動，她在拼字大賽的空餘時間，給新結交的好友畫像，「他們都很喜歡。」

談起教育的孩子經驗，梁偉明說，起因是因為疫情停課讓梁雁月在家，而當學校在2021年復課時，他仍然為疫情的蔓延擔心，於是索性讓女兒待在家，並在家進行教育，「家庭教育讓她學得更快，而且靈活的時間安排使得她能夠更多地參與網球訓練。」

梁偉明表示，女兒之前在學校學習中文一年，成效有限，僅學會了基礎的問候語「你好」和「再見」；之後在家通過幾個月的一對一網絡教學，她已能進行基本會話並掌握拼音。此外，梁雁月已經完成了12年級的英語語言藝術課程，現在除了學習中文，還學習法語。