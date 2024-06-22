今年首季于斌樞機主教獎助金 8華生獲獎

2024年第一屆于斌樞機主教獎助金在曼哈頓華埠發放。(大蘋果新移民中心提供)

紐約中美聯誼會近日在曼哈頓 華埠的大蘋果新移民中心頒發2024年第一季「于斌樞機主教獎助金」，共計35萬7000元，共計八位華生獲獎。

「于斌樞機主教獎助金」至今已有70餘年的傳統，用於資助優秀華人 留美學生、美國華人教育文化機構以及華人社區服務團體，並資助台灣輔仁大學提升學術地位。

紐約中美聯誼會總幹事李磐石介紹，聯誼會是由台北輔仁大學復校人于斌樞機主教於1950年創辦，旨在協助各地華裔學生來美深造，歷經70餘年未曾中斷。中美聯誼會董事王碚表示，台灣輔仁大學現有學生2萬5000餘人，並有附設醫院。鑑於于斌樞機所做的紐帶，中美聯誼會繼續協助輔仁大學發展義不容辭。

中美聯誼會財政于金山介紹，本季獲獎學生包括紐約法學院(New York Law School)的陳秋華、復敦大學(Fordham University)的陳小春、茱利亞音樂學院的李禹嬋、曼哈頓音樂學院的Calla Jin、芝加哥帝堡大學(DePaul University)的孫志標、明尼蘇達聖若望大學的賈曉強、堪薩斯城阿維拉大學(Avila University)的伍黎以及義大利 羅馬大學的趙國民，獎金從1500元至1萬元不等。

在教育機構中，美國輔仁大學基金會獲得29萬元獎金，暑期高中實習計畫獲得1萬5000元，紐約華僑學校和鳴遠中文學校各獲得5000元。此外，社區食品派發機構UA3獲3500元、團結派餐獲1500元，全球和平華人聯合總會以及史泰登島植物寄心圓也分別獲得3500元和2500元。