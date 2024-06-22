藝術收藏與減稅論壇 6台美藝術家參與

藝術收藏與減稅論壇大合影。(記者尤昱程 / 攝影)

由北美洲台灣商會聯合總會主辦、美國協和門窗贊助的「藝術收藏與減稅論壇」系列活動，近日在皇后區法拉盛 的喜來登酒店舉行，旨在提升台灣藝術家的視野與知名度，並通過經濟與藝術的結合，促進各方效益，活動特邀六位台灣當代藝術家和旅美台灣藝術家，參與了此次文化交流論壇。

該活動由十方藝術空間創辦人董怡君及紐約協和基金會共同策畫，董怡君表示，此次邀請的六位藝術家都有著台美的雙重背景，無論與目前駐紮在台灣還是曾經來過紐約的藝術家，或者駐紮在紐約的藝術家，都是一次寶貴的合作機會，未來也可能延伸到亞洲與美洲之間的交流。

論壇也特別邀請到多位美國當地藝術與文化界人士出席，包括美國台美文藝協會創會執行長李美華、現任紐約大學教授芬克爾皮爾(Tom Finkelpearl)以及皇后社區學院(Queensborough Community College)美術館館長昆塔尼亞(Faustino Quintanilla)等人。

芬克爾皮爾表示，收藏藝術品首先要考慮的是，藝術不僅僅是一種投資 ，還要考慮到支持藝術家和藝術活動對社區的好處；他說，在家中擁有真正的藝術品，而不是海報或複製品，是一件有意義的事情。

與會貴賓還包含紐約華僑文教中心陳永豐、北美洲台灣商會聯合總會長江俊霖以及協和門窗董事長陳秋貴等人參加，陳秋貴表示，這次的講座旨在讓大家用簡單的方法來幫助最多的台灣年輕藝術家，提升他們的國際知名度，也讓美國文化界對台灣藝術的認同度有所提升。

展覽將從即日起至今(22)日，在喜來登酒店二樓舉行，現場將展出蘇奕榮、邱建仁、吳建興三位台灣當代藝術家，以及楊金池、林怡伶、闕巧涵三位旅美台灣藝術家的作品，展品涵蓋多種主題與媒材。