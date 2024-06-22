華埠宰也街徵彩繪創意 獎金3000元 徵稿至26日

華埠宰也街路面彩繪正在徵集全新創意，投稿截止日期本月26日。圖為宰也街彩繪路面空拍圖。(華埠商業改進區提供)

位於曼哈頓華埠 的宰也街(Doyer St.)地面彩繪即將更換新的設計，現向社會招募能夠提供優秀創意的藝術家。提交初步設計方案的截止日期為本月26日。中標者將獲得3000元的預算 及酬勞。

宰也街承載著華埠百餘年的歷史記憶，位於華埠核心地帶，是遊客必訪之地。2022年，宰也街成為市交通局(DOT)畫定的全天候商業步行街，整條街道的地面鋪以鮮豔的彩繪、並增設大量公共桌椅，供過路者與餐飲消費者休息和飲食，吸引了更多前往華埠的遊客駐足。管理宰也街美化工作的華埠區域管理協會(CDMA)計畫重新施繪，並邀請藝術工作者提供更新的創意。

宰也街路面總面積4800平方呎，彩繪風格以簡潔、明亮、多彩和抽象為主。有意參與競標者，須在本月26日(周三)夜間11時59分前，將方案提交到[email protected]，電郵內容包括設計草稿、200字以內的文字說明、預算規畫以及藝術家本人的簡歷或作品集。

提交完成後，下一步還需準備具體的繪畫工作計畫與時間表給DOT並於7月提交。勝選者無需自行完成所有繪畫工作，但需按照時間表前往現場指導志願者作畫。投稿詳情諮詢：[email protected]。