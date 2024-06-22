紐約客談／戶頭盜領 銀行未善盡把關之責

把錢存在銀行，應該是大部分華人 的理財習慣，但近年來身分盜竊問題嚴重，許多不法分子鎖定盜竊華人家庭信件，取得身分資料之後再到銀行變更基本資訊，以此取得帳戶使用權，而弔詭的是，在過去聽過的案子中，大部分的銀行卻也輕易的讓這些不法分子更改資訊，不少受害人在損失金錢之後，才發現自己身分被盜，向銀行申訴要求賠償，卻碰到重重困難。

在紐約市 發生的許多身分盜竊導致財物損失的案子，有不少是華人針對華人，雖然受害者可以到銀行申訴，但銀行能夠幫助止損的程度相當有限，在各間銀行有各家的行政作業方式下，難保犯罪分子不會繼續利用同樣手段，到各間銀行更改資訊，受害者光是跑銀行申訴、解釋過程、跑流程，就相當煩人，更不用說對於那些英文程度有限的民眾，若想要討回全數錢財，恐怕是希望渺茫。

有一名遭到身分盜竊的受害者分享，在銀行系統中，有好幾個人跟他「共用」社安號，雖然目前沒有錢財上的損失，但該受害者的信用分數卻異常低，因為在同一個社安號下，他就有15張信用卡 、兩個車貸，但事實上，該受害者僅持有兩張信用卡，且每期均繳清。

受害者到銀行後，發現這些與他「共用」社安號的人，全擁有華裔姓名，且互不認識，對於這樣的狀況，銀行卻只兩手一攤，表示華人姓名讓他們感到很複雜、難以解決，這樣消極的處理方式和理由，對於華人來說是否是另一種「歧視」？

或許對財大氣粗的銀行來說，這些小帳戶的小損失根本不算什麼，但對於每個受害人來說，損失的都可能是他大半生努力的成果。