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華埠露天音樂節 歡樂歌聲迎夏至

記者范航瑜╱紐約報導
華埠信息亭年初為了迎接龍年剛換了新裝。亭子四周畫著中國龍。(記者范航瑜／攝影)
華埠信息亭年初為了迎接龍年剛換了新裝。亭子四周畫著中國龍。(記者范航瑜／攝影)

21日，紐約迎來了一年中白晝最長的夏至，同時標誌著夏日的正式開啟。在這個特別的日子裡，由「紐約製作音樂節」(Make Music New York)和曼哈頓華埠商改區合作舉辦的露天音樂節，在華埠巴士打街(Baxter St.)的華埠信息亭熱鬧舉行。

當天的活動吸引了眾多觀眾前來欣賞。歌手俞毓蓉(Annie)身著一襲粉色裙裝，演唱了多首粵語、國語和英文歌曲。她輕輕搖擺，揮舞雙手，調動現場氣氛，觀眾也一同跟唱和揮手。

華埠商改區行政總監陳作舟介紹說，露天音樂節是一年一度的活動，旨在將歡樂音樂帶到華埠的各個角落。「這個活動的地點每年都不同，以前也有在劉錦廣場舉行。」今年活動選在了華埠信息亭，這裡今年年初為了迎接龍年剛換了新裝。亭子四周畫著中國龍，上方還掛著燈牌，寫著英語單詞「快樂」(Joy)。「我們需要更多的快樂，而音樂正是傳遞快樂的最佳方式。」

陳作舟強調，音樂是一種共通的語言，能夠將不同族裔不同身分的人聯繫在一起。「我們會聽到各種各樣的音樂，包括中文歌曲、爵士樂等。我們邀請了各種才華橫溢的音樂人來這裡表演。」除了俞毓蓉，當天還有華人歌手Mikael，實驗電子樂藝術家Misophonic Ensemble，爵士樂隊Isadora Benitez & Gabriel Hermida。

雖然當天紐約市發布高溫警報、酷暑難耐，但觀眾的熱情絲毫不減。華人觀眾Linda表示，自己在附近等公車，因此過來聽音樂。她說：「很多歌曲我都會唱。」話音剛落，Linda還跟著音樂唱起了「甜蜜蜜」。她笑著說：「雖然我不是專業歌手，但如果他們邀請我，我也可以上去表演。」

歌手俞毓蓉身著一襲粉色裙裝，演唱了多首粵語、國語和英文歌曲。(記者范航瑜╱攝影)
歌手俞毓蓉身著一襲粉色裙裝，演唱了多首粵語、國語和英文歌曲。(記者范航瑜╱攝影)
雖然當天酷暑難耐，但觀眾的熱情絲毫不減。(記者范航瑜／攝影)
雖然當天酷暑難耐，但觀眾的熱情絲毫不減。(記者范航瑜／攝影)

華埠 爵士樂 商改區

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