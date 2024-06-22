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國會眾議員參選人多蘭訪法拉盛：增警力、降稅收

記者高雲兒╱紐約報導
多蘭近日在法拉盛舉辦記者會，提出將增強警力、促進就業並降低稅收的計畫。(記者高雲兒╱攝影)
多蘭近日在法拉盛舉辦記者會，提出將增強警力、促進就業並降低稅收的計畫。(記者高雲兒╱攝影)

挑戰歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)的紐約州第14選區國會眾議員參選人多蘭(Marty Dolan)，於近日在皇后區法拉盛舉辦記者會，提出將增強警力、促進就業並降低稅收的計畫。

66歲的多蘭曾是華爾街銀行家，出生於紐約威徹斯特郡(Westchester)。在針對華人媒體的記者會上，多蘭首先討論了美國警察系統的問題，指出美國有1萬8000個獨立的警察系統，這些系統之間的信息共享不暢，導致犯罪分子能在不同州之間逃避法律。他建議創建一個全國性的犯罪中心，以改善信息共享和增強執法效率。此外，他還提出重新資助警察，減少他們的文書工作，增加技術支持，並通過聯邦基金增強警察培訓。

多蘭指出，歐凱秀阻撓大型電商亞馬遜(Amazon)在皇后區建設設施的決策，導致該地區錯失了約1萬至1萬5000個工作機會，對經濟發展造成重大打擊。他認為這種行為不僅影響了皇后區，也損害了紐約市整體聲譽，使得潛在的外國投資者對在紐約市投資產生顧慮。

同時，多蘭也提出了紐約市當前的財政政策問題，特別是高稅率導致中產階級負擔過重，迫使他們離開紐約市。他主張通過減稅和優化預算系統來真正支持中產階級，而不僅僅是為低收入人群提供援助。

根據聯邦選舉委員會的資料，歐凱秀已籌得818萬元，而多蘭目前籌得37萬元。多蘭競選團隊透露，他們近期進行的家庭拜訪顯示，2000位受訪者中有1400人支持多蘭，而僅有500人支持歐凱秀。

多蘭特別提到亞裔社群在疫情期間所受的歧視和侵害，強調「美國的基本原則是人人平等和宗教自由，我們不能容忍任何形式的歧視。作為國會議員，我將確保政府不歧視任何少數族裔，特別是在我代表的選區內。」

紐約市 歐凱秀 皇后區

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