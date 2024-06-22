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初選日近 高德曼、于金山華埠造勢

記者和釗宇╱紐約報導
高德曼和于金山近日在華埠舉辦造勢活動，呼籲民眾踴躍投票。(記者和釗宇╱攝影)
高德曼和于金山近日在華埠舉辦造勢活動，呼籲民眾踴躍投票。(記者和釗宇╱攝影)

紐約州初選日將於25日(周二)登場，紐約州第10選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)和州眾議會第65選區民主黨領袖于金山，近日在曼哈頓華埠舉辦造勢活動，呼籲民眾踴躍投票

于金山表示，雖然民主黨是美國兩大黨之一，但在紐約，民主黨是唯一大黨，「雖然共和黨也很好，但紐約州重要民代崗位沒有一個是共和黨，所以我們應該在民主黨內部努力；例如，州長此前決定無限期取消堵車費，就是民主黨內部努力的結果，她才改過來。」

他表示，紐約州的初選比普選更重要，因為只要贏了民主黨初選，普選一定當選。他呼籲民眾投票支持第10選區現任國會眾議員高德曼，「他重視家庭、教育和治安，與華人的價值觀相同，重視華裔社區的利益」。

高德曼則表示，自己看到華人社區的需求，尤其是年長者居多的特點。他說，很多人一輩子將青春和家庭奉獻給社區，是華人移民讓華埠變得繁榮。「我上任以來經常在華埠通過流動辦公室、里民會議等方式，接觸社區居民，聆聽需要。安全是重中之重，打擊仇恨犯罪很重要。最近反猶浪潮嚴重，而且自新冠疫情以來仇亞犯罪猖獗，我將與國會同事合作，消滅任何形式的仇恨犯罪。」

于金山和紐約中華總商會董事長梅犖生呼籲民眾積極投票，如果25日初選日無法到場投票，也應積極提前投票或申請不在籍選票。于金山提醒民眾，如果收到市選舉委員會的選民登記信件，記得確認自己的黨籍，因為此前就出現過選舉委員會搞錯選民黨籍的案例；如果出現，可聯絡紐約東華協會協助修改，地址是東百老匯88號怡東商場內。

高德曼表示，安全是重中之重，打擊仇恨犯罪很重要。(記者和釗宇 / 攝影)
高德曼表示，安全是重中之重，打擊仇恨犯罪很重要。(記者和釗宇 / 攝影)

民主黨 投票 紐約州

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