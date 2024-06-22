我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

新加坡前外長楊榮文與亞洲協會主席康京和談美中關係

記者范航瑜╱紐約報導
新加坡前外交部長楊榮文(左)日前作客紐約亞洲協會，並對話協會主席康京和(右)。(取自亞洲協會)
新加坡前外交部長楊榮文(左)日前作客紐約亞洲協會，並對話協會主席康京和(右)。(取自亞洲協會)

新加坡前外交部長楊榮文(George Yeo)近日作客紐約亞洲協會(Asia Society)，與協會主席康京和(Kang Kyung-hwa)與談；過程中，楊榮文警告，如果美中繼續當前的互不信任和競爭，將會出現「大麻煩」。他批評美國阻礙中國發展的觀點，稱其不切實際且存在潛在危險。

楊榮文談到了中國政治體系中腐敗的持續挑戰，強調了習近平在反腐方面的重要舉措。習近平上任後立即展開反腐行動，楊榮文指出，此舉對中國未來至關重要。然而，腐敗問題深深植根於傳統儒家關係中，以至於根深柢固，難以一時根除。

對於美中關係，楊榮文認為互相理解和信任才應是關係的核心；「美國應該接受中國的現狀，中國是一個有著深厚歷史文明的大國，不能輕易改變。」

康京和也贊同這一觀點，「美國認為中國的某些行為，如產能過剩，損害了其國家利益，但這些問題可以通過戰略貿易談判來解決，而非正面對抗。」

楊榮文還談到了更廣泛的地緣政治格局，包括台灣問題以及中國在俄烏衝突中的戰略定位。對於台灣問題，兩人都贊同維持和平需要微妙平衡，楊榮文表示：「美國在維持現狀方面起著至關重要的作用」。

在俄烏衝突上，楊榮文形容中國的做法是「巧妙地平衡」與俄羅斯和西方的關係，「中國從這場衝突中獲得了喘息的空間，以應對與美國的競爭」。

講話最後還談到了東南亞局勢，尤其是緬甸問題。楊榮文表示「緬甸正在發生的一切令人心碎」，並表示「沒有任何一方能夠完全勝利」。楊榮文主呼籲國際社會促進和平與民主，主張採取平衡的方法以防止進一步的混亂，「我們都應該努力成為和平的維護者，而非製造爭端的人」。

楊榮文是潮州裔新加坡華人，曾於2004年至2011年擔任新加坡外交部長。康京和則在2017年至2021年擔任韓國前外交部長，是韓國第一位女性外長。康京和今年4月起擔任亞洲協會主席兼首席執行長。

新加坡 緬甸 習近平

上一則

台灣新創企業來美培訓 展示智慧科技最新成果

下一則

堵車費訴訟 法官駁回原告論點

延伸閱讀

旺季提早來...新加坡塞港加劇 運價上漲可能到9月開始緩解

旺季提早來...新加坡塞港加劇 運價上漲可能到9月開始緩解
以色列國防軍批准進攻黎巴嫩 外長揚言即將與真主黨全面開戰

以色列國防軍批准進攻黎巴嫩 外長揚言即將與真主黨全面開戰
金磚外長會 王毅提「大金磚」戰略應對冷戰「小圈子」

金磚外長會 王毅提「大金磚」戰略應對冷戰「小圈子」
王毅會俄外長：中俄合作符合時代潮流 關係不受干擾

王毅會俄外長：中俄合作符合時代潮流 關係不受干擾

熱門新聞

法拉盛公園性侵案嫌犯。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

2024-06-18 14:34
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43
朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02
流行歌手賈斯汀。(美聯社資料照)

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

2024-06-18 15:36
12歲的巴里今秋將入讀紐約大學。(截取自ABC7YouTube)

長島高中最年輕畢業生 12歲亞裔今秋進紐約大學

2024-06-19 14:54

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種