新加坡前外長楊榮文與亞洲協會主席康京和談美中關係

新加坡前外交部長楊榮文(左)日前作客紐約亞洲協會，並對話協會主席康京和(右)。(取自亞洲協會)

新加坡 前外交部長楊榮文(George Yeo)近日作客紐約亞洲協會(Asia Society)，與協會主席康京和(Kang Kyung-hwa)與談；過程中，楊榮文警告，如果美中繼續當前的互不信任和競爭，將會出現「大麻煩」。他批評美國阻礙中國發展的觀點，稱其不切實際且存在潛在危險。

楊榮文談到了中國政治體系中腐敗的持續挑戰，強調了習近平 在反腐方面的重要舉措。習近平上任後立即展開反腐行動，楊榮文指出，此舉對中國未來至關重要。然而，腐敗問題深深植根於傳統儒家關係中，以至於根深柢固，難以一時根除。

對於美中關係，楊榮文認為互相理解和信任才應是關係的核心；「美國應該接受中國的現狀，中國是一個有著深厚歷史文明的大國，不能輕易改變。」

康京和也贊同這一觀點，「美國認為中國的某些行為，如產能過剩，損害了其國家利益，但這些問題可以通過戰略貿易談判來解決，而非正面對抗。」

楊榮文還談到了更廣泛的地緣政治格局，包括台灣問題以及中國在俄烏衝突中的戰略定位。對於台灣問題，兩人都贊同維持和平需要微妙平衡，楊榮文表示：「美國在維持現狀方面起著至關重要的作用」。

在俄烏衝突上，楊榮文形容中國的做法是「巧妙地平衡」與俄羅斯和西方的關係，「中國從這場衝突中獲得了喘息的空間，以應對與美國的競爭」。

講話最後還談到了東南亞局勢，尤其是緬甸 問題。楊榮文表示「緬甸正在發生的一切令人心碎」，並表示「沒有任何一方能夠完全勝利」。楊榮文主呼籲國際社會促進和平與民主，主張採取平衡的方法以防止進一步的混亂，「我們都應該努力成為和平的維護者，而非製造爭端的人」。

楊榮文是潮州裔新加坡華人，曾於2004年至2011年擔任新加坡外交部長。康京和則在2017年至2021年擔任韓國前外交部長，是韓國第一位女性外長。康京和今年4月起擔任亞洲協會主席兼首席執行長。