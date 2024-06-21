會員費成提款機 郭文貴花400萬買法拉利

郭文貴2021年年底花費2600萬元購置了新州豪宅，20日的庭審中展示了大量豪宅內部的照片。(檢方提供)

繼「六月節」休息一日後，涉嫌詐騙的中國商人郭文貴 案繼續陪審團庭審。檢方20日邀請多名聯邦調查局(FBI )探員及專業人士作證，用詳細的財務及資金流轉紀錄證實郭購買法拉利(Ferrari)超級跑車的400萬元，來自其會員項目「G-Club」資金池。此外，郭文貴耗資2600萬元購置的新澤西莊園豪宅內部奢華細節也被曝光。

根據執法紀錄，FBI於2021年3月15日進入已認罪的郭文貴同案犯王雁平(Yvette Wang)位於曼哈頓東64街188號的公寓搜查，發現大量美元現金、愛馬仕(Hermes)奢侈品包裝盒，以及大量紙質文件和個人證件。

搜查所得的文件包含一些帳目紀錄、財產清單、開戶證明文件和電郵列印件。根據檢方展示的部分文件，郭以「幫助中國政治犯」為名發起的「法治基金」(ROLF)及其姊妹基金「法治社會」(ROLS)，從2019年至2023年共獲得捐款近3700萬元。

根據另一份財務紀錄，郭團隊旗下的高端會員俱樂部項目「G-Club」在2020年至2023年，追隨者繳納的入會費及年費總收入達到9046萬2483.18元。而根據「G-Club」前執行長此前的證詞，該俱樂部對會員的服務承諾多數皆屬「畫大餅」，會員費收入則成為郭及其家人和親信的「提款機」。

隨後出庭作證的摩根斯坦利(Morgan Stanley)客戶經理貝斯勒(Elizabeth Berstler)和FBI經偵探員雷耶斯(Jocelyn Reyes)則向陪審團詳細梳理了「G-Club」會員費收入變成郭家超豪華跑車的資金流動史。

根據貝斯特提供的電郵紀錄，從2021年1月21日至2月4日間，「G-Club」的運營公司分三次向一間名為「嘉年華」(Fiesta Property Developments Ltd)的英國公司匯款共1002萬餘元。申請方向金融機構提供的信息顯示，「嘉年華」為「G-Club」實際控制人何浩然(Haoran He)名下的公司，而根據「G-Club」前執行長的證詞，何是郭文貴之子郭強的大學好友。

而探員雷耶斯的調查結果則顯示，「嘉年華」在桑坦德銀行(Sandanter)的帳戶在2021年2月收到來自「G-Club」的732萬英鎊後，當年4月23日又將其中的大約717萬英鎊轉移至該公司名下位於大都會 銀行(Metro Bank)的另一帳戶。根據調查結果，「嘉年華」名下的這兩個帳戶在收到源自「G-Club」的大筆轉帳前，餘額均極微小，很有可能是空殼帳戶。

此前出庭的法拉利經銷商曾作證稱，郭文貴之子郭強從他那裡購買的價值400萬元的法拉利FXXK EVO超級跑車是以「嘉年華」公司的名義支付的購車款，雷耶斯的調查結果則完全證實了這點。調查顯示，這輛車的50萬元訂金來自「嘉年華」在富國銀行（Wells Fargo)的帳戶。而其餘的350萬元，則正是來自當年4月剛剛收到了大筆英鎊轉帳的「嘉年華」大都會銀行帳戶。

2023年3月15日，FBI進入郭文貴家族花費2600萬元在新州購置的豪宅搜查。FBI特工露西亞諾(Gabriella Luciano)20日出庭，幫助檢方指認了大量拍攝於豪宅內部的影像資料。

根據調查人員拍攝的照片，豪宅地下車庫內停放有多輛豪華駕車和摩托車，建築內部擁有多間規模巨大的客廳，擁有高檔家具以及吊燈、壁爐和大量飾物，而位於一層的廚房內有樓梯直通地下酒窖。此外還有水療室、桑拿房以及美容室等配套設施。

搜查所得還包括義大利高端俱樂部和訂製服裝品牌簽發給郭文貴本人的會員卡和西裝；保險櫃內則發現了大量文件夾以及39萬4040元現金。而在郭的浴室，所有浴巾均為奢侈品牌范思哲，而在他的衣櫃內發現的服裝則標價數十萬元。

檢方還展示了在豪宅內發現的大量郭家個人證件，包括郭本人的香港護照及身分證、郭妻子岳慶芝的美國社安卡和中國駕照、以及郭文貴之女郭美的美國簽證和港澳通行證等，此外還有多張郭家人的照片和全家合照。在展示這些內容時，庭審期間通常神情輕鬆面無表情地坐在被告席上的郭文貴則一反常態，認真地盯著辯方律師桌上的屏幕看，直到展示完畢才恢復常態。