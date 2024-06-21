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班森賀新騙局 華男假冒銷售員上門賣手機

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀騙子假冒手機公司銷售員賣手機。(路透)
班森賀騙子假冒手機公司銷售員賣手機。(路透)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社最近出現了一種新騙局，一名年輕華男假冒手機公司銷售員，上門向華裔老人兜售手機，這名騙子以低價為誘餌欺騙老人，一旦錢到手便逃之夭夭。社區提醒居民對類似騙局多加防範。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福介紹，最近該中心附近有一名華裔老人向他反映，他本以為低價買了一部手機，後來卻發現是一個騙局。大約半個多月前，一名自稱手機公司銷售員的年輕華男上門推銷手機，他說從他們公司買一部手機原價是215元，但現在促銷，而且是上門服務，所以便宜50元，165元就可以賣給他。這位老人信以為真，在填寫了所謂的購買合同後，高高興興地交了錢，就等著這家公司給他寄新手機來。但十天左右過去了，這位老人還是沒有收到新手機，他讓家裡的年輕人給手機公司打電話，被告知該公司根本沒有他的購買紀錄，也沒有那名所謂的銷售員。老人這才知道自己上了當，後悔莫及。

羅添福說，無論是居家還是外出，如果有人上前搭訕銷售商品，並且是以不合理的低價銷售商品，不管是手機還是別的商品，老人一定要引起充分的警惕，不要輕易上當。

根據華社服務中心收集的信息，還有華裔老人出門過馬路時，因為沒有看清交通燈而被開罰單。羅添福提醒，老人出門非常容易出交通事故，一定要等綠燈亮起時才能過馬路，而且千萬不要在馬路中段，或者在兩車之間過馬路，為了自己的安全，一定要在斑馬線過馬路。

華裔 布碌崙 華男

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