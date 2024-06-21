紐約客談/公園安全亮紅燈 只能亡羊補牢？

凱辛納公園近期發生少女受性侵事件，雖然罪犯已經抓獲，官方也已開始在公園部署和安裝相關安全設施，可我們還是不禁發問：為何不能未雨綢繆，而只能亡羊補牢呢？

要知道，這個公園發生的惡性事件不是一次兩次，發生的歷史也不是一年兩年，該公園日常的光顧者可謂是絡繹不絕，周邊甚至還有一個初中，可安全久未見改善，惡性事件反覆發生，直到近日一個13歲的女孩落入魔爪，才得到重視，未免代價太大，也讓人感到憤怒和悲哀。

類似的事件曾在30多年前的中央公園 發生，1989年，一名女性在公園內被殘忍襲擊並強姦，而早在該案件發生的十年前，紐約市 犯罪率已經節節攀升，遊民隨處可見，暴力犯罪 激增，1988年報告的凶殺案更是創下了1896起的紀錄。

於是次年發生的惡性案件像是導火索，引起了幾乎全美的關注，紐約市府才開始投入大量資源進行長遠的安全規畫，包括增加巡邏隊伍、改善照明、安裝監控攝像頭，並通過中央公園保護協會等機構進行日常的維護和監管。這些措施的實施，使中央公園逐步擺脫了曾經的不良名聲。

不難發現，兩個公園都在經歷了一系列惡性事件之後，才開始實施改進措施。這種反應式的管理策略雖然在短期內能夠緩解公眾的緊迫關切，但長期來看，缺乏預防性和系統性的安全規畫，是不足以根本改善公園安全的。

因此，公共空間的安全管理不能僅僅依賴於對過去事件的反應，而應採取主動的預防措施。我們在此呼籲政府對紐約市的所有公園進行徹底的勘查，以確保每個角落的安全，避免更多悲劇的發生。