疑華男遊民8大道遭襲擊 4嫌犯案2被逮

布碌崙(布魯克林)華人 群居的日落公園8大道 ，近期發生一名疑似華裔男性遊民 遭四名男子襲擊的案件，管轄當地的警員隨後接報抵達現場，逮捕了其中兩人；警方目前正調查此案中，呼籲知情人士提供線索，將其他兩人逮捕歸案。

根據消息，該案發生於本月19日晚間，當時一名男性遊民在8大道交52街處熟睡，四名身分不明男子經過時發現了他，開始對他動手，其中一人還使用了棒球棍襲擊，直到聲響驚動了當地居民，隨著有人報警，66分局派遣警員趕到現場調查。

當趕到案發地點時，警方未見襲擊者的蹤影，不過出動警車在附近區域巡邏，最終發現兩名形跡可疑男子，將他們逮捕，警方相信還有另兩名男子涉案；現場急救人員為受害遊民處理傷口。

針對此案，警方暫且未透露過多的資訊，目前還在調查中。不過一名居住在8大道的華女指出，52街處附近有個教堂，常看到一名華男遊民在此處逗留，拜天跪地向路人討錢，但並不會上前騷擾別人，認為對方很有可能就是受害者；她也指，8大道近來確實出現比以往更多的遊民，也看到過華人民眾追趕遊民的畫面，他們的存在並不討人歡喜，猜測是本次案件發生的緣故。

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