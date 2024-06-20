堵車費停徵 MTA停建新地鐵線

曼哈頓堵車費計畫被叫停後，MTA表示正在進行中的第二大道地鐵延長線計畫已因缺錢而停工。（記者許君達／攝影）

由於州長霍楚(Kathy Hochul)叫停了曼哈頓堵車費 的徵收計畫，MTA 近日宣布，原本即將開工的曼哈頓第二大道地鐵 延長線工程陷入停滯。

MTA建設與發展總裁斯普林格(Jamie Torres-Springer)在記者會上證實，預計從96街延長至125街、以服務東哈林區(East Harlem)居民的第二大道地鐵線延伸工程已停工，因為堵車費收入占到MTA未來五年資本計畫預算的30%，堵車費流產導致資金缺口，只能從這種長期建設項目中抽回資金以補運營和保養之漏。他說，「很多建設項目我們無法繼續，只能將重點放在維修服務之上。」

第二大道地鐵延長線工程包括三個車站，總預算為77億元，聯邦已承諾提供34億元的匹配資金，但前提是紐約地方當局先籌齊另外43億元。按照原計畫，堵車費收入將被投入資本計畫，並用產生的收益去為這個工程提供所需資金。

該工程原本的前期配套工作原已開始。MTA今年早些時候已與承包商簽訂了價值1億8200萬元的合同，開始搬遷位於第二大道105街至110節路段的地下公共設施、以便為延長線中規畫的106街車站清空建設空間。而根據報導，在本月5日霍楚突然宣布堵車費計畫暫停以前，MTA也已開始尋找開挖隧道的承包商。

在同日召開的記者會上，霍楚則表示，MTA未來日常運營的資金已籌集到位，並承諾下一步將把長期建設項目的籌資作為工作重點。她說：「雖然堵車費暫停，但這不意味著我們不會為第二大道地鐵工程尋找資金。」

斯普林格透露，在下周的董事會上，MTA高層將討論下一步縮減建設與施工計畫的細節。