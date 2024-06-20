我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

堵車費停徵 MTA停建新地鐵線

記者許君達／紐約報導
曼哈頓堵車費計畫被叫停後，MTA表示正在進行中的第二大道地鐵延長線計畫已因缺錢而停工。（記者許君達／攝影）
曼哈頓堵車費計畫被叫停後，MTA表示正在進行中的第二大道地鐵延長線計畫已因缺錢而停工。（記者許君達／攝影）

由於州長霍楚(Kathy Hochul)叫停了曼哈頓堵車費的徵收計畫，MTA近日宣布，原本即將開工的曼哈頓第二大道地鐵延長線工程陷入停滯。

MTA建設與發展總裁斯普林格(Jamie Torres-Springer)在記者會上證實，預計從96街延長至125街、以服務東哈林區(East Harlem)居民的第二大道地鐵線延伸工程已停工，因為堵車費收入占到MTA未來五年資本計畫預算的30%，堵車費流產導致資金缺口，只能從這種長期建設項目中抽回資金以補運營和保養之漏。他說，「很多建設項目我們無法繼續，只能將重點放在維修服務之上。」

第二大道地鐵延長線工程包括三個車站，總預算為77億元，聯邦已承諾提供34億元的匹配資金，但前提是紐約地方當局先籌齊另外43億元。按照原計畫，堵車費收入將被投入資本計畫，並用產生的收益去為這個工程提供所需資金。

該工程原本的前期配套工作原已開始。MTA今年早些時候已與承包商簽訂了價值1億8200萬元的合同，開始搬遷位於第二大道105街至110節路段的地下公共設施、以便為延長線中規畫的106街車站清空建設空間。而根據報導，在本月5日霍楚突然宣布堵車費計畫暫停以前，MTA也已開始尋找開挖隧道的承包商。

在同日召開的記者會上，霍楚則表示，MTA未來日常運營的資金已籌集到位，並承諾下一步將把長期建設項目的籌資作為工作重點。她說：「雖然堵車費暫停，但這不意味著我們不會為第二大道地鐵工程尋找資金。」

斯普林格透露，在下周的董事會上，MTA高層將討論下一步縮減建設與施工計畫的細節。

MTA 堵車費 地鐵

上一則

皇后區慶祝六月節 反思非裔歷史

下一則

8大道盜竊團夥橫行 專盯亞裔中年女

延伸閱讀

國會議員參選人多蘭 支持州長反對堵車費

國會議員參選人多蘭 支持州長反對堵車費
反對堵車費暫停 紐約市主計長槓上州長 考慮提告

反對堵車費暫停 紐約市主計長槓上州長 考慮提告
紐約客談／堵車費踩剎車 既要歡呼更須反思

紐約客談／堵車費踩剎車 既要歡呼更須反思
堵車費暫停 MTA首回應：將縮減資本計畫 部分改造項目恐停

堵車費暫停 MTA首回應：將縮減資本計畫 部分改造項目恐停

熱門新聞

法拉盛公園性侵案嫌犯。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

2024-06-18 14:34
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02
史先生與吳女士共同育有兩子女。(吳欣郿提供)

夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

2024-06-14 02:30

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒