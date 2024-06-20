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李昌永無視政治利益 每日新聞社論支持

記者高雲兒／紐約報導
李昌永獲紐約每日新聞編委會背書。(本報檔案照)
李昌永獲紐約每日新聞編委會背書。(本報檔案照)

「紐約每日新聞」編委會(NY Daily News Editorial Board)近日撰寫社論，背書皇后區遺產財產法官候選人李昌永，強調她作為一名法律專業人士的獨立性和專業精神，表示她不受政治利益的影響。

每日新聞編委會撰文表示，他們和紐約市律師協會在1870年就持有「法官應該被州長或市長任命，而非被選舉」的觀點，「但可惜的是，立法機構及其政治盟友從選舉法官和混亂的體系中受益，不願意進行改革。因此，在這次初選中，如同往年一樣，我們試圖引導民主黨選民做出最佳選擇。」

該社論背書皇后區遺產財產法官候選人李昌永，並稱儘管在本次選舉中她未能獲得市律師協會的認可，雖然其中主要原因是她在專門法庭的經驗不足，然而這也不應成為阻礙她成為法官的障礙。該報認為，如果法院系統的重組最終實現，對於專門法庭經驗的需求將大為減少，而李昌永所展現的法律專業素養和高標準道德觀都達到了優秀法官的標準。

社論指出，皇后區法律系統長期受到政治和財務利益的雙重操縱，這對法律職業的公正性和專業性造成了嚴重影響。具體而言，皇后區的法律系統，長期以來被斯威尼、賴希與博爾茨(Sweeney, Reich & Bolz)律師事務所的影響力所控制。

根據這一社論，事務所的合夥人之一斯威尼(Jerry Sweeney)，自1991年起，便被財產遺產法官任命為皇后區公共事務管理員的法律顧問，透過這一角色每年賺取大量的政治任命費用。另一位合夥人賴希(Mike Reich)則掌控著黨部的日常運作，而第三位合夥人博爾茨(Frank Bolz)則是黨內的首席選舉律師，專門負責策略和選舉法律事務，包括在選舉中將挑戰者排除在選票之外。

因此，社論指出，李昌永長期以來的獨立立場，使她在法律領域保持了客觀和公正，不受政治利益的影響。此外李昌永也支持立法改革，以取消財產遺產法官任命皇后區公共管理員的權力，她還提倡開放法律服務市場，打破長期由少數法律事務所控制的壟斷格局。

皇后區 紐約市 民主黨

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