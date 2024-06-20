堵車費訴訟 華埠原告堅持不撤銷

法官問堵車費訴訟是否繼續，NYACP表示堅持立場。(記者劉梓祁／攝影)

引發巨大爭議及法律訴訟的曼哈頓堵車費 (Congestion Pricing)原訂本月底實施，但紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布該項目無限延後，多宗針對收費計畫的訴訟則仍在進行，有法官近日詢問原告之一是否繼續訴案，但曼哈頓華埠 代表回覆指堅持立場，不撤銷訴案。

目前，至少有五起針對堵車費的訴訟，原告分別為史泰登島區長、新州州長、新州李堡市市長、華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表下城居民、以及華埠代表李翠珊所發起的「紐約人反堵車費」(NYACP)組織。近日，在李翠珊所領發起的訴訟中，紐約聯邦法官利曼(Lewis Liman)在霍楚宣布決定後，曾詢問雙方當事人是否繼續訴案。

利曼詢問，鑑於堵車費已無限延後，雙方需確認案件是否「已失去意義或不再需要裁決」。然而，「紐約人反堵車費」(NYACPT)和包含大都會運輸署(MTA)、聯邦公路管理局及州交通廳在內的被告均表示反對，堅持認為訴訟仍具重要性。

在給予法官的信件中，NYACPT表示，霍楚的延期決定在計畫即將啟動之際做出，可能會引發更多連帶問題，因此法庭應該收集更多信息，以確定堵車費是否以及何時實施，從而衡量其影響。該組織認為MTA所做「環境評估(EA)」不完善，且建立在錯誤數據及調查之下。

NYACPT指，州長的決定缺乏具體計畫，且一旦收費重啟，堵車費計畫也將建立在「過時的」環境評估和無重大影響結論(FONSI)之上。該組織舉例說，電動車使用量增加等技術進步可能會減少汽車造成的汙染，且輕軌交通等項目可能會緩解壅堵。

NYACPT表示，霍楚的決定「帶來了過多猜測和不確定性」，但她已認識到堵車費將對小企業和工薪階層產生不利影響，其正是許多原告所提出的訴訟理由。

本案被告也回信指，聯邦公路管理局已在本月早前對環境評估進行重新審查，認為其結論在目前的項目時間表下仍然有效，因而不需要進一步的環境審查，且相信訴訟持續會讓多方從裁決中受益。