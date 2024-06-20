皇后區慶祝六月節 反思非裔歷史

皇后區歷史學會(Queens Historical Society)19日主辦象徵自由與平等的六月節慶祝活動，眾多皇后區官員前來。 (記者高雲兒／攝影)

由青年之聲改變一切(V.O.Y.C.E. Inc.)主辦的第四屆皇后區 「六月節」(Juneteenth)慶祝活動，19日在皇后區牙買加羅伊威爾金斯公園(Roy Wilkins Park)登場，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)也在此活動上宣布，將撥款1600萬元協助改善非洲裔社區。皇后區歷史學會(Queens Historical Society)也在同日舉辦慶祝活動，紀念黑人解放和非洲裔文化。

六月節又稱解放日，是每年6月19日紀念美國奴隸制度終結的重要節日，自2021年成為聯邦假日以來，非洲裔社群都會在當天透過活動和教育，增強對歷史的認識與團結。

霍楚在第四屆皇后區「六月節」慶祝活動上表示，節日給了民眾一個回憶祖先的機會，反思他們的奮鬥與所遭受的屈辱，不僅是過去的奴隸時代，而是世世代代的苦難。她也宣布將撥款1600萬元，用以幫助州政府改善非裔社區。

該活動會場也可見到少數華裔面孔，第一次參加此活動的劉女士表示，活動包含了很多項目，像是一個嘉年華，不僅有美食，還有人在唱歌跳舞和演講，氛圍相當好。

同日，皇后區歷史學會也主辦了另一場六月節慶祝活動，國會眾議員 孟昭文在活動上表示，六月節這個節日，不只是為了休假，而是為了彌補過去錯失的機會，政府過去幾年也正朝該方向努力，「在過去幾年，我們已經為全國的非洲裔創造了近300萬個新的就業機會，幫助900多萬非洲裔兒童擺脫了貧困。在過去的30年里，我們努力扶持非洲裔企業和商家的發展。現在還有一個跨部門的特別工作組，旨在打擊和根除對想要購買房屋的非洲裔業主的偏見，最重要的是為我們的下一代和年輕一代領導人提供教育。」