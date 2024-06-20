曲怡文拚連任 選民需求擺第一

布碌崙第17選區州參議員曲怡文(左)與紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉。(記者尤昱程 / 攝影)

正在競選連任的布碌崙 (布魯克林)第17選區州參議員曲怡文，18日晚在法拉盛舉辦餐會並接受本報專訪，分享了她服務該選區18個月以來的政績和心路歷程。她表示，團隊每天都將選民的需求擺在第一位，將持續為大家做出實際的貢獻，並期許自己成為一個榜樣，讓大家看到作為移民也是一件值得驕傲的事情。

作為紐約州歷史上首位亞裔 女性州參議員，曲怡文表示，過去在布碌崙服務了十幾年的經驗中，鮮少看見可以為亞裔發聲的民意代表，當選後，她也一直致力提高華人 及亞裔的能見度，上任後的首要任務之一便是推動亞裔在各個領域中的影響力。

曲怡文表示，她的辦公室每天處理成千上百的居民需求，從翻譯信件到提供法律援助，而為了確保與選區內的居民溝通無礙，她們提供了13種語言的翻譯服務，「這一措施大大提升了我們服務的效率，使更多居民能夠獲得所需的幫助。」

在政府資源分配方面，曲怡文指出，她致力於確保亞裔社區獲得應有的資源，推動政府經費的合理分配，並將從最初的1%亞裔資金增加了到現在的5%。而針對近來備受關注的無證客議題，曲怡文表示，紐約市政府無法單獨承擔這個國家性的問題，呼籲聯邦能夠更積極地處理。

曲怡文表示，她也推動了多項針對社區需求的重要法案。例如，針對電單車鋰電池爆炸問題，她提出了相關法案，規定電池的適當存放和管理，以減少火災風險；針對零元購的問題，她也推動了強化對店家保護的法案。根據新法規，攻擊店家將被視為重罪，符合資格的商家安裝監視攝影機時，政府也將提供補貼。

談及華人家長最重視的教育問題，曲怡文表示，為了幫助低收入家庭的學生，她推動了允許高中生免費考取大學先修課程考試的「AP for All」，確保每個有志向的學生都能接受高質量教育，並在進入大學時獲得學分減免，減輕經濟負擔。

對於今年11月的選舉，曲怡文表示，未來還有六個月任期，希望這段工作的成果能讓選民對她以及她的團隊有信心，「希望大家能繼續支持我，讓我們一起為社區做更多事。」