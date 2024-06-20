我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

曲怡文拚連任 選民需求擺第一

記者尤昱程／紐約報導
布碌崙第17選區州參議員曲怡文(左)與紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉。(記者尤昱程 / 攝影)
布碌崙第17選區州參議員曲怡文(左)與紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉。(記者尤昱程 / 攝影)

正在競選連任的布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員曲怡文，18日晚在法拉盛舉辦餐會並接受本報專訪，分享了她服務該選區18個月以來的政績和心路歷程。她表示，團隊每天都將選民的需求擺在第一位，將持續為大家做出實際的貢獻，並期許自己成為一個榜樣，讓大家看到作為移民也是一件值得驕傲的事情。

作為紐約州歷史上首位亞裔女性州參議員，曲怡文表示，過去在布碌崙服務了十幾年的經驗中，鮮少看見可以為亞裔發聲的民意代表，當選後，她也一直致力提高華人及亞裔的能見度，上任後的首要任務之一便是推動亞裔在各個領域中的影響力。

曲怡文表示，她的辦公室每天處理成千上百的居民需求，從翻譯信件到提供法律援助，而為了確保與選區內的居民溝通無礙，她們提供了13種語言的翻譯服務，「這一措施大大提升了我們服務的效率，使更多居民能夠獲得所需的幫助。」

在政府資源分配方面，曲怡文指出，她致力於確保亞裔社區獲得應有的資源，推動政府經費的合理分配，並將從最初的1%亞裔資金增加了到現在的5%。而針對近來備受關注的無證客議題，曲怡文表示，紐約市政府無法單獨承擔這個國家性的問題，呼籲聯邦能夠更積極地處理。

曲怡文表示，她也推動了多項針對社區需求的重要法案。例如，針對電單車鋰電池爆炸問題，她提出了相關法案，規定電池的適當存放和管理，以減少火災風險；針對零元購的問題，她也推動了強化對店家保護的法案。根據新法規，攻擊店家將被視為重罪，符合資格的商家安裝監視攝影機時，政府也將提供補貼。

談及華人家長最重視的教育問題，曲怡文表示，為了幫助低收入家庭的學生，她推動了允許高中生免費考取大學先修課程考試的「AP for All」，確保每個有志向的學生都能接受高質量教育，並在進入大學時獲得學分減免，減輕經濟負擔。

對於今年11月的選舉，曲怡文表示，未來還有六個月任期，希望這段工作的成果能讓選民對她以及她的團隊有信心，「希望大家能繼續支持我，讓我們一起為社區做更多事。」

亞裔 布碌崙 華人

上一則

華人藝術家辦裝置展 探討反戰議題

下一則

堵車費訴訟 華埠原告堅持不撤銷

延伸閱讀

全美首州 路易斯安納規定公校展示十誡

全美首州 路易斯安納規定公校展示十誡
亞洲第3地區…泰國通過同婚法案 預估年底上路

亞洲第3地區…泰國通過同婚法案 預估年底上路
參院將表決情報授權法案 禁無綠卡中、俄公民進國家實驗室

參院將表決情報授權法案 禁無綠卡中、俄公民進國家實驗室
布碌崙華聯會慶雙親節 為150名長者獻上感謝和祝福

布碌崙華聯會慶雙親節 為150名長者獻上感謝和祝福

熱門新聞

法拉盛公園性侵案嫌犯。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

2024-06-18 14:34
紐約上州一家由華人經營的日式餐廳，近日遭遇吃霸王餐的客人，當店主試圖阻止時，這名顧客竟然出手打人，導致該華裔店主昏迷兩周，至今無法進食。(谷歌地圖)

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

2024-06-13 19:45
14日警方召開記者會，說明凱辛納公園13日下午發生的亞裔少女遭性侵案，並懸賞1萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

2024-06-14 15:43
紐約出現大閘蟹，州環保廳發警報。(取自州環保廳官網)

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

2024-06-14 07:47
在翻覆的車輛殘骸上方，出現幾綑現金及一部手機。(擷自YouTube@ABC7NY)

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

2024-06-17 17:02
史先生與吳女士共同育有兩子女。(吳欣郿提供)

夫車禍亡無醫保 華婦養2孩經濟陷困 靠微波食品過活

2024-06-14 02:30

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒