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華人藝術家辦裝置展 探討反戰議題

記者尤昱程／紐約報導
藝術家夏小筑(前排左)與策展人詹子瑩(前排右)與參展民眾合影。(記者尤昱程 / 攝影)
藝術家夏小筑(前排左)與策展人詹子瑩(前排右)與參展民眾合影。(記者尤昱程 / 攝影)

來自台灣的表演藝術家夏小筑在皇后學院(Queens College)舉辦了首次個人展覽「第三陣營」(The Third Party)，展覽包含互動表演與現場裝置，希望民眾藉此反思全球的戰爭衝突，探討反戰與和平議題。

策展人詹子瑩表示，此展覽是要探討在戰爭或衝突中，還有很多被影響到的普通人，比如老人、小孩、婦女，他們在戰爭中都備受牽連和迫害，希望通過這個展覽，讓更多的人關注到這個議題、提倡反戰，希望大家能夠以和平的方式共存下去。

夏小筑說，開始構想這個作品已有兩了，雖然和平主題看似老套，但困難點就是難以執行；她以至今仍在進行的烏俄戰爭以及以哈衝突為例，表示雙方都有被戰爭無辜波及的群體，他們沒有能力做任何可以挽救局勢的事情，希望藉此探討人道和生命被迫害的問題。

開幕茶會上，夏小筑也與觀展民眾一起完成一場藝術表演，她透過麻繩將自己和觀眾綑綁，營造出旁觀者幫助受迫害的群體。夏小筑說，台灣是一個持續面對周圍文化潛在爭執的地方，希望事情可以用不同的方式，一點一點地解決，不會上升到真正的軍事衝突。

詹子瑩表示，不管是戰爭還是衝突，很多時候希望大家可以抽離出來，以一個第三方的角度去看待事情，這可能會讓衝突有另一種方式緩解，甚至讓衝突消失。

此展覽「第三陣營」即日起至30日，在皇后學院圖書館六樓展出，歡迎有興趣民眾前往觀展，地址：65-30 Kissena Blvd., Flushing。

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