法拉盛名校分享會 談申請大學關鍵

紐約州眾議員金兌錫與法拉盛知行教育中心及亞裔愛心輔助協會(Access Future)，聯合舉辦了「名校學子經驗分享會」。(記者高雲兒／攝影)

紐約州眾議員金兌錫與法拉盛知行教育中心及亞裔 愛心輔助協會(Access Future)，近日聯合舉辦「名校學子經驗分享會」，邀請多名來自優異高中和著名大學的學生，分享自己的學習與生活經驗，特別是如何全面準備升學 的策略和方法。

知行教育中心副校長林灝表示，華人家長對學業成績過分重視，而成績雖重要，但在申請大學的整個過程中只占40%，其餘60%來自個人成就和課外表現，這種全面的評估方式更能反映學生的實際潛力和多元能力。

他由此進一步解釋高中四個學年的重要性，強調申請大學時的履歷是多年累積的結果，「九年級打基礎，十年級定方向，11年級開始展示成果，到了12年級11月，所有申請材料應該完備。如果你只強調11年級做了很多，招生官會察覺不實。」他強調了「持續從事某事」對招生官而言非常關鍵。

此外，林灝還強調了參觀高校的重要性，尤其是官方帶領的校園參觀，「因為這不僅顯示了學生對學校的興趣，也是申請過程中一個重要的細節。」他將申請大學比喻為求職，學生須展現出對目標學校的熱愛和未來貢獻的潛力，才能得到招生官的青睞。